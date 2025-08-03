Το ρωσικό και το κινεζικό πολεμικό ναυτικό πραγματοποιούν ασκήσεις πυροβολικού και ανθυποβρυχιακού πολέμου στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο προγραμματισμένων κοινών γυμνασίων, όπως μετέδωσε την Κυριακή ο ρωσικός Στόλος του Ειρηνικού.

Οι ασκήσεις διεξάγονται δύο ημέρες μετά τη δήλωση του Πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διέταξε την ανάπτυξη δύο πυρηνικών υποβρυχίων σε «κατάλληλες περιοχές» ως απάντηση στις δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ωστόσο, οι ασκήσεις ήταν προγραμματισμένες πολύ πριν από την κίνηση του Τραμπ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε, επικαλούμενο τον Στόλο του Ειρηνικού, ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία κινούνται ως μια ομάδα, η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο ρωσικό ανθυποβρυχιακό πλοίο και δύο κινεζικά αντιτορπιλικά.

Αναφέρθηκε επίσης ότι συμμετέχουν υποβρύχια ντιζελοηλεκτρικής πρόωσης και από τις δύο χώρες, καθώς και ένα κινεζικό πλοίο διάσωσης υποβρυχίων. Τα γυμνάσια αποτελούν μέρος των ασκήσεων με τίτλο «Ναυτική Αλληλεπίδραση-2025», οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν την Τρίτη.

Το Interfax ανέφερε ότι Ρώσοι και Κινέζοι ναύτες θα πραγματοποιήσουν βολές πυροβολικού, θα εξασκηθούν σε αποστολές ανθυποβρυχιακής και αντιαεροπορικής άμυνας, και θα βελτιώσουν τις κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.