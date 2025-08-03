ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία και Κίνα διεξάγουν ασκήσεις πυροβολικού και ανθυποβρυχιακού πολέμου στη Θάλασσα της Ιαπωνίας
Οι κοινές ασκήσεις περιλαμβάνουν συντονισμένες βολές πυροβολικού, ανθυποβρυχιακό πόλεμο και ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, και συνεχίζονται παρά τις πρόσφατες κινήσεις των ΗΠΑ να αναπτύξουν πυρηνικά υποβρύχια στην περιοχή.
Αξιωματικοί του ρωσικού και κινεζικού πολεμικού ναυτικού στην τελετή έναρξης των κοινών ναυτικών γυμνασίων στη Θάλασσα της Ιαπωνίας. / Reuters
3 Αύγουστος 2025

Το ρωσικό και το κινεζικό πολεμικό ναυτικό πραγματοποιούν ασκήσεις πυροβολικού και ανθυποβρυχιακού πολέμου στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, στο πλαίσιο προγραμματισμένων κοινών γυμνασίων, όπως μετέδωσε την Κυριακή ο ρωσικός Στόλος του Ειρηνικού.

Οι ασκήσεις διεξάγονται δύο ημέρες μετά τη δήλωση του Πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διέταξε την ανάπτυξη δύο πυρηνικών υποβρυχίων σε «κατάλληλες περιοχές» ως απάντηση στις δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ωστόσο, οι ασκήσεις ήταν προγραμματισμένες πολύ πριν από την κίνηση του Τραμπ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε, επικαλούμενο τον Στόλο του Ειρηνικού, ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία κινούνται ως μια ομάδα, η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο ρωσικό ανθυποβρυχιακό πλοίο και δύο κινεζικά αντιτορπιλικά.

Αναφέρθηκε επίσης ότι συμμετέχουν υποβρύχια ντιζελοηλεκτρικής πρόωσης και από τις δύο χώρες, καθώς και ένα κινεζικό πλοίο διάσωσης υποβρυχίων. Τα γυμνάσια αποτελούν μέρος των ασκήσεων με τίτλο «Ναυτική Αλληλεπίδραση-2025», οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν την Τρίτη.

Το Interfax ανέφερε ότι Ρώσοι και Κινέζοι ναύτες θα πραγματοποιήσουν βολές πυροβολικού, θα εξασκηθούν σε αποστολές ανθυποβρυχιακής και αντιαεροπορικής άμυνας, και θα βελτιώσουν τις κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.

Η Ρωσία και η Κίνα, οι οποίες δημιούργησαν μια στρατηγική εταιρική σχέση «χωρίς όρια» λίγο πριν η Ρωσία ξεκινήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, διεξάγουν τακτικά στρατιωτικά γυμνάσια για να δοκιμάσουν τον συντονισμό μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων τους και να στείλουν ένα αποτρεπτικό μήνυμα στους αντιπάλους τους.

Ο Τραμπ είπε την Παρασκευή ότι η διαταγή του για τα υποβρύχια αποτελεί απάντηση στις «εξαιρετικά προκλητικές», όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις του Μεντβέντεφ για τον κίνδυνο πολέμου μεταξύ αντιπάλων που διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο.

Είναι εξαιρετικά σπάνιο για οποιαδήποτε από τις δύο χώρες να συζητά δημόσια την ανάπτυξη και την τοποθεσία των πυρηνικών της υποβρυχίων.

Ο Τραμπ προέβη σε αυτές τις δηλώσεις σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης με τη Μόσχα, καθώς εκφράζει την απογοήτευση του για την έλλειψη προόδου προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

