Ένα από τα κύρια σκάφη της Παγκόσμιας Φλοτίλλας Σαμούντ, γνωστό ως «Οικογενειακό Σκάφος», χτυπήθηκε από αυτό που θεωρείται ότι ήταν drone στα ανοιχτά των ακτών της Τυνησίας, σύμφωνα με τους διοργανωτές της φλοτίλλας, ενώ οι τυνησιακές αρχές διέψευσαν τις αναφορές για επίθεση από drone.
Το σκάφος, που έπλεε υπό την πορτογαλική σημαία, μετέφερε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Παγκόσμιας Φλοτίλλας Σαμούντ, συμπεριλαμβανομένων και άλλων ακτιβιστών, όπως ανέφερε η φλοτίλλα σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram.
«Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς», ανέφερε η δήλωση αργά τη Δευτέρα, προσθέτοντας: «Μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, και όταν υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες, θα δημοσιοποιηθούν άμεσα.»
«Πράξεις επιθετικότητας που στοχεύουν στον εκφοβισμό και την παρεμπόδιση της αποστολής μας δεν θα μας αποτρέψουν. Η ειρηνική μας αποστολή να σπάσουμε τον αποκλεισμό της Γάζας και να σταθούμε αλληλέγγυοι με τον λαό της συνεχίζεται με αποφασιστικότητα και επιμονή», πρόσθεσε η δήλωση.
«Ένα drone ήρθε ακριβώς από πάνω, απελευθέρωσε μια βόμβα, και αυτή εξερράγη, ενώ το σκάφος πήρε φωτιά», δήλωσε επίσης ο Ατζάρ, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram.
Σε δήλωση που αναφέρθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TAP της Τυνησίας, το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας διέψευσε τις αναφορές ότι το σκάφος υπό πορτογαλική σημαία είχε χτυπηθεί από drone ενώ ήταν αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι του Σίντι Μπου Σαΐντ.
Το υπουργείο ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επιθεώρησαν τη σκηνή και διαπίστωσαν ότι η φωτιά προκλήθηκε από ανάφλεξη σωσιβίου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε γρήγορα και δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, εκτός από την καύση αρκετών σωσιβίων, πρόσθεσε.
Η Παγκόσμια Φλοτίλλα Σαμούντ, που πήρε το όνομά της από την αραβική λέξη για την «αντοχή», αποτελείται από περίπου 20 σκάφη που μεταφέρουν ανθρώπους από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, δημοσιογράφων και ακτιβιστών. Περίπου 150 ακτιβιστές – μεταξύ αυτών Τυνήσιοι, Τούρκοι πολίτες και άλλοι από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία – συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.
Η φλοτίλλα απέπλευσε από τη Βαρκελώνη στα τέλη Αυγούστου, μαζί με μια άλλη ομάδα από τη Γένοβα της Ιταλίας, και αναμένεται να αναχωρήσει από την Τυνησία για τη Γάζα την Τετάρτη.
Η πρωτοβουλία στοχεύει να αμφισβητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.