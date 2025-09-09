Ένα από τα κύρια σκάφη της Παγκόσμιας Φλοτίλλας Σαμούντ, γνωστό ως «Οικογενειακό Σκάφος», χτυπήθηκε από αυτό που θεωρείται ότι ήταν drone στα ανοιχτά των ακτών της Τυνησίας, σύμφωνα με τους διοργανωτές της φλοτίλλας, ενώ οι τυνησιακές αρχές διέψευσαν τις αναφορές για επίθεση από drone.

Το σκάφος, που έπλεε υπό την πορτογαλική σημαία, μετέφερε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Παγκόσμιας Φλοτίλλας Σαμούντ, συμπεριλαμβανομένων και άλλων ακτιβιστών, όπως ανέφερε η φλοτίλλα σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

«Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς», ανέφερε η δήλωση αργά τη Δευτέρα, προσθέτοντας: «Μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, και όταν υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες, θα δημοσιοποιηθούν άμεσα.»

«Πράξεις επιθετικότητας που στοχεύουν στον εκφοβισμό και την παρεμπόδιση της αποστολής μας δεν θα μας αποτρέψουν. Η ειρηνική μας αποστολή να σπάσουμε τον αποκλεισμό της Γάζας και να σταθούμε αλληλέγγυοι με τον λαό της συνεχίζεται με αποφασιστικότητα και επιμονή», πρόσθεσε η δήλωση.

«Ένα drone ήρθε ακριβώς από πάνω, απελευθέρωσε μια βόμβα, και αυτή εξερράγη, ενώ το σκάφος πήρε φωτιά», δήλωσε επίσης ο Ατζάρ, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram.