Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Εύβοιας και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Αττική, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:30 τοπική ώρα σε θαλάσσια περιοχή, 45 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της ελληνικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, στα νοτιοδυτικά της Εύβοιας, του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας, ανέφερε το ινστιτούτο.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.

Ο δήμαρχος της κοντινής πόλης του Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, χαρακτήρισε τον σεισμό «πολύ ισχυρό», σε δηλώσεις του στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Σεισμογενής περιοχή