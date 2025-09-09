ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Εύβοια, έγινε αισθητός και στην Αττική
Το επίκεντρο του εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.
Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια. / Reuters
9 Σεπτέμβριος 2025

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Εύβοιας και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Αττική, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:30 τοπική ώρα σε θαλάσσια περιοχή, 45 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της ελληνικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, στα νοτιοδυτικά της Εύβοιας, του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας, ανέφερε το ινστιτούτο.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.

Ο δήμαρχος της κοντινής πόλης του Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, χαρακτήρισε τον σεισμό «πολύ ισχυρό», σε δηλώσεις του στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Σεισμογενής περιοχή

Τον Μάιο, ένας ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης και έγινε αισθητός μέχρι την Αίγυπτο, καθώς και στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μια ασυνήθιστη σεισμική δραστηριότητα είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο στη Σαντορίνη.

Χιλιάδες σεισμικές δονήσεις ανάγκασαν αρκετές χιλιάδες κατοίκους να φύγουν, αλλά έκτοτε έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους.

Η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται πάνω σε αρκετά ρήγματα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, πλήττεται τακτικά από σεισμούς.

Ο τελευταίος φονικός σεισμός στη χώρα σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2020 στη Σάμο.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σάμο στον σεισμό 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω από 100 στην Ίζμιρ.

