Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αντέδρασε έντονα την Κυριακή στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται «μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους», μετά από κριτική του Ισραηλινού πρέσβη για υποτιθέμενα αντισημιτικά γκράφιτι στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρέσβη, Νόαμ Κατζ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι δημοτικές αρχές δεν έλαβαν μέτρα κατά των γκράφιτι που έκαναν τους Ισραηλινούς επισκέπτες να αισθάνονται «άβολα», ο Δούκας υπερασπίστηκε το έργο της διοίκησής του και επέστησε την προσοχή στις φρικαλεότητες του Ισραήλ στη Γάζα.

“Ως δημοτική αρχή της πόλης έχουμε αποδείξει την ενεργή αντίθεση μας στη βία και τον ρατσισμό και δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας, από όσους σκοτώνουν αμάχους και παιδιά στις ουρές των συσσιτίων, απ΄ όσους οδηγούν στον θάνατο καθημερινά δεκάδες ανθρώπους στη Γάζα, από βόμβες, πείνα και δίψα.” σημείωσε

Ο Δούκας επέκρινε επίσης αυτό που περιέγραψε ως επιλεκτική αγανάκτηση από τον Ισραηλινό πρέσβη. «Προκαλεί αποτροπιασμό η επικέντρωση του κ. Πρέσβη μόνο στα γκραφίτι (που προφανώς σβήνονται), την ώρα που στη Γάζα διεξάγεται μια πρωτοφανής γενοκτονία.», ανέφερε.