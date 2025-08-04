Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αντέδρασε έντονα την Κυριακή στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται «μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους», μετά από κριτική του Ισραηλινού πρέσβη για υποτιθέμενα αντισημιτικά γκράφιτι στην ελληνική πρωτεύουσα.
Μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρέσβη, Νόαμ Κατζ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι δημοτικές αρχές δεν έλαβαν μέτρα κατά των γκράφιτι που έκαναν τους Ισραηλινούς επισκέπτες να αισθάνονται «άβολα», ο Δούκας υπερασπίστηκε το έργο της διοίκησής του και επέστησε την προσοχή στις φρικαλεότητες του Ισραήλ στη Γάζα.
“Ως δημοτική αρχή της πόλης έχουμε αποδείξει την ενεργή αντίθεση μας στη βία και τον ρατσισμό και δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας, από όσους σκοτώνουν αμάχους και παιδιά στις ουρές των συσσιτίων, απ΄ όσους οδηγούν στον θάνατο καθημερινά δεκάδες ανθρώπους στη Γάζα, από βόμβες, πείνα και δίψα.” σημείωσε
Ο Δούκας επέκρινε επίσης αυτό που περιέγραψε ως επιλεκτική αγανάκτηση από τον Ισραηλινό πρέσβη. «Προκαλεί αποτροπιασμό η επικέντρωση του κ. Πρέσβη μόνο στα γκραφίτι (που προφανώς σβήνονται), την ώρα που στη Γάζα διεξάγεται μια πρωτοφανής γενοκτονία.», ανέφερε.
Ο Κατζ σε δηλώσεις του σε συνέντευξη στην ελληνική εφημερίδα Καθημερινή, όπου τόνισε τον αντίκτυπο των αντισημιτικών γκράφιτι στους Ισραηλινούς επισκέπτες και κατηγόρησε τις δημοτικές αρχές ότι δεν κάνουν αρκετά για την αφαίρεση τους.
Οι δηλώσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα, που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης στη Γάζα, περισσότεροι από 60.800 Παλαιστίνιοι—κυρίως γυναίκες και παιδιά—έχουν σκοτωθεί. Ο αποκλεισμός έχει οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, νερού και φαρμάκων, με τουλάχιστον 175 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 93 παιδιών, να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με την πείνα.
Το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός. Τον Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Παράλληλα, το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης υπόθεση γενοκτονίας που έχει κατατεθεί από τη Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔΔ).
Η διπλωματική αντιπαράθεση στην Αθήνα δείχνει τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή αγανάκτηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και την αυξανόμενη κριτική για τη συμπεριφορά του Ισραήλ στις στρατιωτικές επιθέσεις.