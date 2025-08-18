Χιλιάδες Ισραηλινοί πραγματοποίησαν πανεθνική απεργία, αποκλείοντας αυτοκινητόδρομους σε πολλές πόλεις, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταλήξει σε συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων με τους Παλαιστίνιους και να τερματίσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.
Η γενική απεργία της Κυριακής οργανώθηκε από οικογένειες Ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα, οι οποίες φοβούνται ότι η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα να καταλάβει πλήρως τη Γάζα θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των αγαπημένων τους.
Διαδηλωτές προσπάθησαν να αποκλείσουν δρόμους, τούνελ και γέφυρες στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, αναγκάζοντας τις αρχές να χρησιμοποιήσουν κανόνια νερού για να τους διαλύσουν.
Οι διαδηλωτές έβαλαν επίσης φωτιά σε ελαστικά, προκαλώντας εκτεταμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Εκατοντάδες ιδιωτικές εταιρείες, δήμοι και οργανισμοί συμμετείχαν στη δράση, ενώ ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN ανέφερε ότι χιλιάδες διαδηλωτές έκλεισαν μεγάλους δρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση και αναστολή των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.
Εστιατόρια και καφετέριες έκλεισαν επίσης, ενώ η Haaretz ανέφερε ότι δεκάδες Ισραηλινοί καλλιτέχνες, διασημότητες και αθλητές εξέφρασαν τη στήριξή τους και συμμετείχαν στην απεργία.
Μεγάλα συνδικάτα, όπως οι δικηγόροι, οι γιατροί και το επιχειρηματικό φόρουμ, καθώς και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, επιβεβαίωσαν επίσης τη συμμετοχή τους στην απεργία.
Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι 38 διαδηλωτές συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της απεργίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth.
Συμμετοχή της αντιπολίτευσης
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, επισκέφθηκε την Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ για να συμμετάσχει στην απεργία.
“Σήμερα κλείνουμε τη χώρα. Γιατί οι όμηροί μας δεν είναι πιόνια που η κυβέρνηση μπορεί να θυσιάσει για χάρη του πολέμου, είναι πολίτες που η κυβέρνηση πρέπει να επιστρέψει στις οικογένειές τους,” δήλωσε ο Λαπίντ στους διαδηλωτές σε βίντεο που δημοσίευσε στο X.
“Δεν θα μας σταματήσουν, δεν θα μας κουράσουν, και δεν θα μας εξαντλήσουν. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να επιστρέψουν οι όμηροι στο σπίτι, να υπάρξει συμφωνία και να τελειώσει ο πόλεμος,” πρόσθεσε.
Ο ηγέτης της Εθνικής Ενότητας, Μπένι Γκαντζ, εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στους διαδηλωτές, απαιτώντας από την κυβέρνηση να μην επιτίθεται στις οικογένειες των ομήρων.
Ο πρώην Υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, συμμετείχε επίσης στην απεργία στο Τελ Αβίβ, στηρίζοντας τις οικογένειες των ομήρων.
“Έχουμε υπέρτατο καθήκον να φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι,” δήλωσε ο Γκαλάντ σε δηλώσεις που δημοσίευσε η Yedioth Ahronoth.
Οι πρυτάνεις των ισραηλινών πανεπιστημίων συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, απαιτώντας από την κυβέρνηση Νετανιάχου να καταλήξει σε κατάπαυση του πυρός και συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων.
“Τον περασμένο Μάρτιο, όλοι οι επικεφαλής πανεπιστημίων και κολεγίων στο Ισραήλ υπέγραψαν επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει τη συμφωνία και να φέρει όλους πίσω,” δήλωσε ο Ντάνιελ Τσαμόβιτς, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μπεν-Γκουριόν του Νεγκέβ, στην ομιλία του.
“Αυτό δεν ήταν πολιτική απαίτηση, αλλά ηθική και συνειδησιακή,” πρόσθεσε.