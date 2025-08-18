Χιλιάδες Ισραηλινοί πραγματοποίησαν πανεθνική απεργία, αποκλείοντας αυτοκινητόδρομους σε πολλές πόλεις, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταλήξει σε συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων με τους Παλαιστίνιους και να τερματίσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.

Η γενική απεργία της Κυριακής οργανώθηκε από οικογένειες Ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα, οι οποίες φοβούνται ότι η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα να καταλάβει πλήρως τη Γάζα θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των αγαπημένων τους.

Διαδηλωτές προσπάθησαν να αποκλείσουν δρόμους, τούνελ και γέφυρες στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, αναγκάζοντας τις αρχές να χρησιμοποιήσουν κανόνια νερού για να τους διαλύσουν.

Οι διαδηλωτές έβαλαν επίσης φωτιά σε ελαστικά, προκαλώντας εκτεταμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Εκατοντάδες ιδιωτικές εταιρείες, δήμοι και οργανισμοί συμμετείχαν στη δράση, ενώ ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN ανέφερε ότι χιλιάδες διαδηλωτές έκλεισαν μεγάλους δρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση και αναστολή των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Εστιατόρια και καφετέριες έκλεισαν επίσης, ενώ η Haaretz ανέφερε ότι δεκάδες Ισραηλινοί καλλιτέχνες, διασημότητες και αθλητές εξέφρασαν τη στήριξή τους και συμμετείχαν στην απεργία.

Μεγάλα συνδικάτα, όπως οι δικηγόροι, οι γιατροί και το επιχειρηματικό φόρουμ, καθώς και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, επιβεβαίωσαν επίσης τη συμμετοχή τους στην απεργία.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι 38 διαδηλωτές συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της απεργίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth.

Συμμετοχή της αντιπολίτευσης