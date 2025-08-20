Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητές του να πάει στον παράδεισο, αστειευόμενος ότι οι πιθανότητές του να εισέλθει στη μετά θάνατον ζωή είναι προς το παρόν χαμηλές.

«Θέλω να προσπαθήσω να πάω στον παράδεισο, αν είναι δυνατόν», είπε ο Τραμπ στην πρωινή εκπομπή του Fox News, "Fox & Friends."

«Ακούω ότι δεν τα πάω καλά — ακούω ότι είμαι πραγματικά στο κατώτατο σημείο! Αλλά αν μπορώ να πάω στον παράδεισο, αυτό θα είναι ένας από τους λόγους.»

Ο 79χρονος πρόεδρος έχει συνδέσει στο παρελθόν την προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία με τις ελπίδες του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

Ωστόσο, τα τελευταία του σχόλια υποδηλώνουν κίνητρα πέρα από την αναγνώριση στον κόσμο.

Με βάση τα συμβατικά πρότυπα, το ιστορικό του Τραμπ απέχει πολύ από το να είναι άγιος.

Είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ με ποινική καταδίκη, που προέκυψε από υπόθεση χρημάτων σιωπής που αφορούσε μια ενήλικη ηθοποιό.

Έχει κατηγορηθεί δύο φορές και η καριέρα του έχει σημαδευτεί από σκάνδαλα.

‘Σωσμένος από τον Θεό’