Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητές του να πάει στον παράδεισο, αστειευόμενος ότι οι πιθανότητές του να εισέλθει στη μετά θάνατον ζωή είναι προς το παρόν χαμηλές.
«Θέλω να προσπαθήσω να πάω στον παράδεισο, αν είναι δυνατόν», είπε ο Τραμπ στην πρωινή εκπομπή του Fox News, "Fox & Friends."
«Ακούω ότι δεν τα πάω καλά — ακούω ότι είμαι πραγματικά στο κατώτατο σημείο! Αλλά αν μπορώ να πάω στον παράδεισο, αυτό θα είναι ένας από τους λόγους.»
Ο 79χρονος πρόεδρος έχει συνδέσει στο παρελθόν την προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία με τις ελπίδες του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.
Ωστόσο, τα τελευταία του σχόλια υποδηλώνουν κίνητρα πέρα από την αναγνώριση στον κόσμο.
Με βάση τα συμβατικά πρότυπα, το ιστορικό του Τραμπ απέχει πολύ από το να είναι άγιος.
Είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ με ποινική καταδίκη, που προέκυψε από υπόθεση χρημάτων σιωπής που αφορούσε μια ενήλικη ηθοποιό.
Έχει κατηγορηθεί δύο φορές και η καριέρα του έχει σημαδευτεί από σκάνδαλα.
‘Σωσμένος από τον Θεό’
Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει έναν πιο έντονο θρησκευτικό τόνο από τότε που επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας πέρυσι.
Στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι είχε «σωθεί από τον Θεό για να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά.»
Ο Τραμπ απολαμβάνει πλέον έντονη υποστήριξη από τη θρησκευτική δεξιά της Αμερικής.
Έχει διορίσει την Πόλα Γουάιτ ως επίσημη πνευματική του σύμβουλο, η οποία έχει ηγηθεί προσευχών όπου οι συμμετέχοντες έβαλαν τα χέρια τους στον πρόεδρο σε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο.
Η Γραμματέας Τύπου Καρολίν Λέβιτ είπε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι πιστεύει πως ο Τραμπ ήταν σοβαρός σχετικά με τα σχόλιά του για τον παράδεισο.
«Νομίζω ότι ο πρόεδρος θέλει να πάει στον παράδεισο, όπως ελπίζω όλοι μας σε αυτή την αίθουσα,» είπε.
Η Λέβιτ, 27 ετών, είναι γνωστή για τη διοργάνωση προσευχών πριν από τις ενημερώσεις της στον Τύπο.
Ο Τραμπ συνεχίζει να τονίζει ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία είναι κεντρικός στόχος της προεδρίας του, παρουσιάζοντάς τον όχι μόνο ως διπλωματική ή πολιτική αποστολή, αλλά και ως ηθική και πνευματική.