Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη Δευτέρα ή την Τρίτη για να συζητήσουν πώς να επιλυθεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από το US Open στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι σύντομα θα συνομιλήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έρχονται στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ο καθένας ξεχωριστά», δήλωσε ο Τραμπ.

Δεν ήταν σαφές σε ποιους αναφερόταν ο Τραμπ, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για περισσότερες λεπτομέρειες.