Τραμπ: Οι ηγέτες της Ευρώπης θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ για να συζητήσουν τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο
Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι θα συνομιλίσει σύντομα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στον Τύπο στο αεροδρόμιο La Guardia στη Νέα Υόρκη. / Reuters
8 Σεπτέμβριος 2025

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη Δευτέρα ή την Τρίτη για να συζητήσουν πώς να επιλυθεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από το US Open στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι σύντομα θα συνομιλήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έρχονται στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ο καθένας ξεχωριστά», δήλωσε ο Τραμπ.

Δεν ήταν σαφές σε ποιους αναφερόταν ο Τραμπ, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν είναι «ευχαριστημένος» με την κατάσταση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για μια μεγάλη ρωσική αεροπορική επίθεση που, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, προκάλεσε πυρκαγιά στο κύριο κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο το βράδυ της Κυριακής.

Ωστόσο, εξέφρασε ξανά την πεποίθηση ότι ο πόλεμος θα επιλυθεί σύντομα.

«Η κατάσταση Ρωσίας-Ουκρανίας, θα την ολοκληρώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

