Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται ραγδαία στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας αυτού που περιέγραψε ως την επέκταση της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ πέρα από τη Γάζα.
«Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, που ξεκίνησαν με μια γενοκτονία στη Γάζα, έχουν αυξηθεί με τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, την Υεμένη, το Ιράν και τη Συρία», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ιστάνμπουλ την Παρασκευή.
Περιγράφοντας την περιφερειακή αναταραχή ως απειλή για τη σταθερότητα και την ασφάλεια, ο Ερντογάν τόνισε την ανάγκη η Τουρκία να δράσει αποφασιστικά.
«Καθώς νέα σχέδια ξεδιπλώνονται στην περιοχή μας, είναι αναγκαίο, με βάση τη σοφία του κράτους, η Τουρκία να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να ανατρέψει αυτά τα σχέδια», είπε.
Ο ρόλος της Τουρκίας ως βασικός περιφερειακός παράγοντας ειρήνης
Ο Ερντογάν υπογράμμισε επίσης τον αυξανόμενο ρόλο της Τουρκίας στη διπλωματία, λέγοντας: «Η Τουρκία γίνεται ένας περιζήτητος παράγοντας στα τραπέζια ειρήνης», καθώς η Άνκαρα συνεχίζει να τοποθετείται ως βασικός μεσολαβητής εν μέσω μεταβαλλόμενων συμμαχιών και εντεινόμενων συγκρούσεων.
Τόνισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του ως επικεντρωμένη στη «ζωή και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου», απορρίπτοντας τόσο τη σιωπή μπροστά στην αδικία όσο και την απερίσκεπτη περιπέτεια.
«Ακολουθούμε μια πολιτική που επικεντρώνεται στη ζωή και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, με στόχο να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από εντάσεις», δήλωσε ο Ερντογάν. «Ούτε παραμένουμε σιωπηλοί μπροστά στην καταπίεση ούτε κυνηγάμε απερίσκεπτες περιπέτειες. Παίρνουμε τα πιο κατάλληλα μέτρα για τους καταπιεσμένους που κοιτάζουν τη χώρα μας με ελπίδα.»
Μιλώντας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, ο Ερντογάν ανέφερε τη συνεπή εμπλοκή της Τουρκίας σε ζώνες συγκρούσεων όπου απαιτούνται διπλωματία και ανθρωπιστική δράση.
«Το κάναμε αυτό στη Συρία για δέκα χρόνια. Το κάνουμε από την πρώτη μέρα του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας. Από τη Λιβύη μέχρι το Καραμπάχ—όπου μας χρειάστηκαν, το κάναμε», είπε.