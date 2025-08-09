Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται ραγδαία στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας αυτού που περιέγραψε ως την επέκταση της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ πέρα από τη Γάζα.

«Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, που ξεκίνησαν με μια γενοκτονία στη Γάζα, έχουν αυξηθεί με τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, την Υεμένη, το Ιράν και τη Συρία», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ιστάνμπουλ την Παρασκευή.

Περιγράφοντας την περιφερειακή αναταραχή ως απειλή για τη σταθερότητα και την ασφάλεια, ο Ερντογάν τόνισε την ανάγκη η Τουρκία να δράσει αποφασιστικά.

«Καθώς νέα σχέδια ξεδιπλώνονται στην περιοχή μας, είναι αναγκαίο, με βάση τη σοφία του κράτους, η Τουρκία να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να ανατρέψει αυτά τα σχέδια», είπε.

Ο ρόλος της Τουρκίας ως βασικός περιφερειακός παράγοντας ειρήνης