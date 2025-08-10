ΤΟΥΡΚΙΑ
Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στην Ιστάνμπουλ ενάντια στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα
Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία από την πλατεία Μπεγιαζίτ στο Τζαμί της Αγίας Σοφίας, απευθύνοντας έκκληση για άμεση διεθνή δράση για τον τερματισμό των δεινών στη Γάζα.
Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ έχει καταστρέψει τον θύλακα και έχει οδηγήσει σε θανάτους από πείνα και λιμό. / AA
10 Αύγουστος 2025

Δεκάδες χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μπεγιαζίτ της Ιστάνμπουλ το απόγευμα του Σαββάτου, μετά τη βραδινή προσευχή, για να εκφράσουν την αντίθεση τους στη γενοκτονία που διαπράττει και το λιμό που επιβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα.

Η διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και πολλοί πολίτες, συνεχίστηκε με πορεία προς το ιστορικό Τζαμί της Αγίας Σοφίας.

Οι συμμετέχοντες επεδίωξαν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για την ανθρωπιστική κρίση και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον λαό της Γάζας, εν μέσω της κλιμακούμενης βίας και των σοβαρών ελλείψεων σε τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικές προμήθειες.

Οι διοργανωτές κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση δράση για τον τερματισμό των δεινών.

Το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με αυξανόμενη κατακραυγή για τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα, όπου έχει σκοτώσει περισσότερους από 61.000 ανθρώπους από τον Οκτώβριο του 2023.

Η στρατιωτική εκστρατεία έχει καταστρέψει τον θύλακα και έχει οδηγήσει σε θανάτους από πείνα και λιμό.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Το Ισραήλ είναι επίσης αντιμέτωπο με μια υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τον πόλεμο του στον θύλακα.

