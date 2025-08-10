Δεκάδες χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μπεγιαζίτ της Ιστάνμπουλ το απόγευμα του Σαββάτου, μετά τη βραδινή προσευχή, για να εκφράσουν την αντίθεση τους στη γενοκτονία που διαπράττει και το λιμό που επιβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα.

Η διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και πολλοί πολίτες, συνεχίστηκε με πορεία προς το ιστορικό Τζαμί της Αγίας Σοφίας.

Οι συμμετέχοντες επεδίωξαν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για την ανθρωπιστική κρίση και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον λαό της Γάζας, εν μέσω της κλιμακούμενης βίας και των σοβαρών ελλείψεων σε τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικές προμήθειες.

Οι διοργανωτές κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση δράση για τον τερματισμό των δεινών.

Το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με αυξανόμενη κατακραυγή για τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα, όπου έχει σκοτώσει περισσότερους από 61.000 ανθρώπους από τον Οκτώβριο του 2023.