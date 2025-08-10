ΤΟΥΡΚΙΑ
1 λεπτά ανάγνωσης
Ερντογάν: «Παντελώς απαράδεκτη» η απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα
Η Τουρκία συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος στον Παλαιστίνιο ομόλογο του Μαχμούντ Αμπάς στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν
Ερντογάν: «Παντελώς απαράδεκτη» η απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα
Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμπάς, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης. / AA
10 Αύγουστος 2025

Η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας είναι «παντελώς απαράδεκτη», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησαν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης.

Χαρακτηρίζοντας πολύτιμες τις ανακοινώσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας και του Καναδά σχετικά με την πιθανή αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο αυξανόμενο κύμα κριτικής κατά του Ισραήλ στη Δύση και πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για την ειρήνη στην περιοχή.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us