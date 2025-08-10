Η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας είναι «παντελώς απαράδεκτη», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησαν.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης.
Χαρακτηρίζοντας πολύτιμες τις ανακοινώσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας και του Καναδά σχετικά με την πιθανή αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο αυξανόμενο κύμα κριτικής κατά του Ισραήλ στη Δύση και πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για την ειρήνη στην περιοχή.