Η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας είναι «παντελώς απαράδεκτη», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησαν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας.