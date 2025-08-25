Η επιστολή της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ για τη Γάζα έτυχε ευρείας κάλυψης από τον παγκόσμιο Τύπο.
Η επιστολή της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμινέ Ερντογάν προς τη σύζυγο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, είχε ευρεία αντίκτυπο στον παγκόσμιο Τύπο.
Η επιστολή της Εμίνε Ερντογάν, στην οποία καλεί τη Μελάνια Τραμπ να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, έγινε πρωτοσέλιδο σε πολλά πρακτορεία και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του παγκόσμιου Τύπου.
-Βρετανία
Το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BBC δημοσίευσε την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν από τον λογαριασμό της εταιρείας στο X με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία έχει περίπου 50 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από τον λογαριασμό της στο Instagram με 29,4 εκατομμύρια ακόλουθους.
Στην ανάρτηση που δημοσίευσε η BBC σχετικά με την επιστολή, χρησιμοποιήθηκε ο τίτλος «Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας απευθύνει έκκληση στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Γάζας».
Στην ανάρτηση, δόθηκε έμφαση στη φράση της Εμίνε Ερντογάν στην επιστολή «Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές και τις δυνάμεις μας ενάντια σε αυτή την αδικία», στην οποία καλεί τη Μελάνια Τραμπ να μιλήσει για τα παιδιά που υποφέρουν στη Γάζα.
Η εφημερίδα «The Telegraph» ανέφερε επίσης στο δημοσίευμα της ότι η επιστολή είχε ως στόχο να προσελκύσει τη Μελάνια Τραμπ στις ειρηνευτικές προσπάθειες στη Γάζα.
Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας, Εμίνε Ερντογάν, στην επιστολή της απευθύνει έκκληση να σωθούν τα παιδιά της Γάζας.
Η Reuters, στο άρθρο της σχετικά με την επιστολή, χρησιμοποίησε τον τίτλο «Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας καλεί τη Μελάνια Τραμπ να μιλήσει για τη Γάζα».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εμίνε Ερντογάν ανέφερε στην επιστολή της ότι εμπνεύστηκε από την επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές του μήνα σχετικά με τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
Το βρετανικό κανάλι «Sky News» ανέφερε επίσης στην είδησή του ότι η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ ζητώντας της να δείξει το ίδιο ενδιαφέρον που έδειξε για τα παιδιά της Ουκρανίας που έχουν πληγεί από τον πόλεμο και για τα παιδιά της Γάζας.
Στην είδηση αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν, στην επιστολή της, υπενθύμισε την ευαισθησία που έδειξε η Μελάνια Τραμπ για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις και την κάλεσε να καταβάλει την ίδια προσπάθεια και για τα παιδιά της Γάζας.
- Γαλλία
Το γαλλικό περιοδικό «Le Point», σε άρθρο με τίτλο «Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας: Η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να υποστηρίξει τα παιδιά της Γάζας», ανέφερε ότι η Ερντογάν ζήτησε από τον Τραμπ να συζητήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση των παιδιών στη Γάζα.
Στο άρθρο αναφέρεται ότι η Ερντογάν έκανε αυτή την έκκληση στην Τραμπ μετά τη δημοσίευση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που εφιστούσε την προσοχή στην πείνα στη Γάζα και ότι «ζήτησε να επιδειχθεί η ίδια ευαισθησία που επιδείχθηκε για τα παιδιά της Ουκρανίας και για τη Γάζα».
Η γαλλική εφημερίδα «20 minutes» δημοσίευσε το άρθρο με τίτλο «Γάζα: Η Εμίνε Ερντογάν απεύθυνε έκκληση στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Παλαιστίνης που υποφέρουν από την πείνα» τονίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν σκοτωθεί 18.000 παιδιά στη Γάζα και ότι η Ερντογάν ζήτησε από την Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για να τερματιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, υπενθυμίζοντάς της ότι αυτό αποτελεί «ιστορική ευθύνη για τον λαό της Παλαιστίνης».
Η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» δημοσίευσε την είδηση με τίτλο «Ως μητέρα, γυναίκα και άνθρωπος: Η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των παιδιών στη Γάζα». Δημοσιεύτηκαν τα εξής λόγια στην επιστολή της Ερντογάν: «Συμμερίζομαι βαθιά τα συναισθήματα που εκφράζετε στην επιστολή σας, ως μητέρα, γυναίκα και άνθρωπος, και εύχομαι να κάνετε να ανθίσει η ίδια ελπίδα και για τα παιδιά της Γάζας που διψούν για ειρήνη και γαλήνη».
- Γερμανία
Το γερμανικό κανάλι «NTV» δημοσίευσε στη διαδικτυακή του πύλη την είδηση με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν έγραψε μια συγκινητική επιστολή στη Μελάνια Τραμπ», στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατία της Τουρκίας, Εμίνε Ερντογάν, ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εκ μέρους των παιδιών της Γάζας, όπως έκανε και για τα παιδιά της Ουκρανίας. Στην επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και που δημοσιεύθηκε από την Προεδρία της Τουρκίας, η Εμίνε Ερντογάν σημείωσε: «Πιστεύω ότι η συμπόνια που δείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο θα αντανακληθεί και στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σε διάστημα λιγότερο από δύο χρόνια έχουν σκοτωθεί βάναυσα 62.000 αθώοι άμαχοι, εκ των οποίων 18.000 είναι παιδιά».
Το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» δημοσίευσε ένα άρθρο με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ». Στο άρθρο αναφέρονται τα εξής:
«Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ. Στην επιστολή, απεύθυνε έκκληση για υποστήριξη στα παιδιά της Γάζας. Η Ερντογάν, αφού σημείωσε ότι η φράση «άγνωστο βρέφος» που είναι χαραγμένη στα σάβανα χιλιάδων παιδιών της Γάζας «προκαλεί ανεπανόρθωτες πληγές στη συνείδησή μας», δήλωσε πως πιστεύει ότι «η σημαντική συμπόνια που έδειξε στα 648 παιδιά της Ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο θα αντανακλάται και στη Λωρίδα της Γάζας».
- Βουλγαρία
Σύμφωνα με την είδηση που μετέδωσε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός της χώρας bTV, επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βουλγαρίας BTA, το οποίο δημοσίευσε επίσης μια είδηση με τίτλο «Μετά την (σύζυγο του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ολένα) Ζελένσκα, η Εμίνε Ερντογάν έγραψε επίσης μια επιστολή στη Μελάνια Τραμπ: «Δείξτε την ίδια ενσυναίσθηση και στη Γάζα».
Στην είδησή του, το bTV ανέφερε ότι «η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να καλέσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να θέσει τέλος στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα».
Η εφημερίδα Dnevnik, που εκδίδεται στο διαδίκτυο από τον βουλγαρικό Τύπο, χρησιμοποίησε την είδηση της BTA χωρίς σχόλια. Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν βασίστηκαν στην αντίστοιχη είδηση του Πρακτορείου Anadolu.
- Ελλάδα
Η επιστολή της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ έτυχε ευρείας κάλυψης στον ελληνικό Τύπο.
Η εφημερίδα «Το Βήμα» δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τρμαπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας», τονίζοντας ότι η Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τα παιδιά της Ουκρανίας και για τα παιδιά της Παλαιστίνης.
Η εφημερίδα «EFSYN» δημοσίευσε το άρθρο με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν στέλνει επιστολή στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά στη Γάζα» εν μέσω της γενοκτονίας και των φονικών επιθέσεων στη Γάζα.
Η εφημερίδα «Καθημερινή» στην σχετική είδηση ανέφερε ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια να παρέμβει για τα παιδιά της Γάζας, εκφράζοντας το δράμα που βιώνουν τα παιδιά της Γάζας.
- Ελβετία
Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, έστειλε επιστολή στη σύζυγο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, καλώντας την να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Η επιστολή αυτή έτυχε ευρείας κάλυψης από τον ελβετικό Τύπο.
Η ιστοσελίδα «Swissinfo» δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, απευθύνθηκε στη Μελάνια Τραμπ για τα 18.000 και πλέον παιδιά που «σκοτώθηκαν» στη Γάζα».
Στο άρθρο αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα του πολέμου με τη Ρωσία, και για τα πάνω από 18.000 παιδιά της Παλαιστίνης που «σφαγιάστηκαν βάναυσα» στη Γάζα.
Η εφημερίδα «Blick», η μόνη εφημερίδα που εκδίδεται σε εθνικό επίπεδο στην Ελβετία, δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε βοήθεια από τη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Γάζας».
Στην είδηση αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να υψώσει τη φωνή της για τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας.
Η γαλλόφωνη εφημερίδα «20 Minuten» επέλεξε τον τίτλο «Η κυρία Ερντογάν απευθύνθηκε στη κυρία Τραμπ εκ μέρους των παιδιών της Γάζας».
Στο άρθρο αναφέρεται ότι «η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας κάλεσε την Αμερικανίδα ομόλογό της να στείλει μια επιστολή «ειρήνης» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως έκανε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν».
Στο άρθρο αναφέρθηκαν επίσης τα λόγια της Εμίνε Ερντογάν: «Ως μητέρα, γυναίκα και άνθρωπος, μοιράζομαι ειλικρινά τα συναισθήματα που εκφράζετε στην επιστολή σας και ελπίζω να δώσετε την ίδια ελπίδα και στα παιδιά της Γάζας που λαχταρούν την ειρήνη και την ηρεμία».
- Βέλγιο
Η γαλλόφωνη εφημερίδα «La Libre» του Βελγίου, στο άρθρο της που βασίζεται σε πληροφορίες του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων Belga, ανέφερε ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ, σε επιστολή που της απέστειλε, να καλέσει τον Νετανιάχου να λάβει μέτρα για τα παιδιά της Γάζας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εμίνε Ερντογάν υπενθύμισε την ευαισθησία που είχε επιδείξει η Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας και ζήτησε να υψωθεί μια παρόμοια ανθρωπιστική φωνή και για τη Γάζα.
Στην είδηση αναφέρθηκε η δήλωση της Ερντογάν: «Ελπίζω ότι η ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία να ισχύει και για τα 18.000 παιδιά και τους συνολικά 62.000 πολίτες που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα σε διάστημα λιγότερο από δύο χρόνια».
Υπενθυμίζοντας ότι ο ΟΗΕ έχει κηρύξει επίσημα λιμό στη Γάζα, η Εμίνε Ερντογάν τόνισε ότι η Μελάνια Τραμπ μπορεί να αναλάβει μια ιστορική ευθύνη εκ μέρους του λαού της Γάζας.
Ο φλαμανδικός δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός του Βελγίου «VRT» επικαλούμενος τη Belga μετέδωσε επίσης την είδηση με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ για τη Γάζα: «Έχει μετατραπεί σε παιδικό νεκροταφείο»».
Στο άρθρο αναφέρεται: «Η «Πρώτη Κυρία» της Τουρκίας, Εμίνε Ερντογάν, μετά την ομιλία της για τα παιδιά στην Ουκρανία, ζητά από την Αμερικανίδα ομόλογό της, Μελάνια Τραμπ, να μιλήσει για τα δεινά των παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας. Το εκφράζει αυτό σε μια επιστολή. Είναι αξιοσημείωτο; Η Εμίνε Ερντογάν συχνά υψώνει τη φωνή της (για το θέμα της Γάζας)».
Στην είδηση δημοσιεύτηκε και το πλήρες κείμενο της επιστολής.
- Τσεχία
Η εφημερίδα «Blesk» που εκδίδεται στην Τσεχία επίσης αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Γάζας».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εμίνε Ερντογάν εξήρε την ευαισθησία της Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Ουκρανίας και την κάλεσε να δείξει το ίδιο ενδιαφέρον και για τα παιδιά της Γάζας.
- Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο
Η «Klix», μια από τις πιο δημοφιλής ειδησεογραφικές πύλες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, έκανε ευρεία αναφορά στην επιστολή που έστειλε η Εμίνε Ερντογάν στη Μελάνια Τραμπ σχετικά με τη Γάζα, χρησιμοποιώντας τον τίτλο «Επικοινωνία μεταξύ των «Πρώτων Κυριών».
Η ιστοσελίδα της πιο διαδεδομένης εφημερίδας της χώρας, «Dnevni Avaz», έδωσε επίσης έμφαση στην Εμίνε Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ερντογάν έγραψε μια επιστολή στην οποία περιγράφει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και την έστειλε στη Μελάνια Τραμπ.
Το πρακτορείο ειδήσεων της Σερβίας Tanjug αναφέρθηκε ευρέως στην επιστολή της Εμίνε Ερντογάν για τη Γάζα.
Η πιο διαδεδομένη διαδικτυακή πύλη της Σερβίας, «Blic», δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να σκεφτεί και τα παιδιά στη Γάζα» και σημείωσε ότι «η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να γράψει επιστολή στον Νετανιάχου, όπως έκανε και στον Πούτιν».
Το «CDM», που είναι μια από τις πιο διαδεδομένες ειδησεογραφικές πύλες του Μαυροβουνίου, τόνισε ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να σκεφτεί και τα παιδιά της Γάζας.
- Αυστραλία
Η ιστοσελίδα ειδήσεων «9news» με έδρα την Αυστραλία δημοσίευσε την επιστολή με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να μιλήσει για τα παιδιά της Γάζας».
Στην είδηση, στην οποία αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, δόθηκε μεγάλη έμφαση στο περιεχόμενο της επιστολής.
- Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Μπαγκλαντές
Η μαλαισιανή ιστοσελίδα ειδήσεων «Free Malaysia Today» τιτλοφόρησε την έκκληση της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ να υποστηρίξει τα παιδιά της Γάζας.
Στο άρθρο αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να σταματήσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.
Στο άρθρο, που περιλάμβανε τη δήλωση της Εμίνε Ερντογάν «Συμμερίζομαι βαθιά τα συναισθήματα που εκφράζετε στην επιστολή σας, ως μητέρα, ως γυναίκα, ως άνθρωπος, και εύχομαι να κάνετε να ανθίσει η ίδια ελπίδα και για τα παιδιά της Γάζας που διψούν για ειρήνη και γαλήνη», επισημάνθηκε επίσης η κήρυξη πείνας στη Γάζα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Η ιστοσελίδα ειδήσεων «The Straits Times» με έδρα τη Σιγκαπούρη επίσης δημοσίευσε στα πρωτοσέλιδα της την έκκληση της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ για υποστήριξη των παιδιών της Γάζας.
Στο άρθρο, επισημαίνεται η κήρυξη της πείνας στη Γάζα από τον ΟΗΕ και αναφέρεται ότι «η Εμίνε Ερντογάν, τονίζοντας την παγκόσμια αναγνώριση της Παλαιστίνης, έστειλε το μήνυμα ότι η έκκληση της Μελάνια Τραμπ θα αποτελέσει ιστορικό καθήκον».
Η επίσημη υπηρεσία ειδήσεων του Μπαγκλαντές Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) δημοσίευσε το άρθρο με τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν (Εμίνε Ερντογάν) κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να μιλήσει για τα παιδιά της Γάζας», στο οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες της επιστολής.
Στο άρθρο αναφέρθηκε η φράση της Εμίνε Ερντογάν στην επιστολή: «Πιστεύω ότι θα δείξετε την ίδια ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση για τη Γάζα, όπου 62.000 αθώοι πολίτες, εκ των οποίων 18.000 παιδιά, δολοφονήθηκαν βάναυσα μέσα σε δύο χρόνια».
- Πακιστάν, Ινδία και Ιαπωνία
Η εφημερίδα «Dawn», που εκδίδεται στο Πακιστάν, έθεσε ως τίτλο την έκκληση της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ να μιλήσει για τη Γάζα. Στο άρθρο αναφέρεται ότι στην επιστολή της η Εμίνε Ερντογάν αναφέρθηκε στην επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.
Στο άρθρο αναφέρεται η δήλωση της Εμίνε Ερντογάν: «Σε αυτές τις μέρες που ο κόσμος αφυπνίζεται και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει μετατραπεί σε παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι μια έκκληση εκ μέρους σας για τη Γάζα θα αποτελέσει εκπλήρωση μιας ιστορικής ευθύνης απέναντι στον λαό της Παλαιστίνης».
Η ινδική ιστοσελίδα ειδήσεων «Times of India» χρησιμοποίησε τον τίτλο «Μιλήστε και για τα παιδιά της Γάζας: Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ, η οποία έστειλε επιστολή στον Πούτιν».
Στην είδηση, στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς στην επιστολή, σημειώνεται ότι η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να δείξει την ευαισθησία που έδειξε για την Ουκρανία και για τη Γάζα.
Η ιαπωνική ιστοσελίδα ειδήσεων «Japan Today» επίσης δημοσίευσε την έκκληση της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ.
- Κατάρ
Η επιστολή της Εμίνε Ερντογάν έτυχε ευρείας κάλυψης και από τα μέσα ενημέρωσης των χωρών της Μέσης Ανατολής.
Τα κανάλια Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher και Al Jazeera Arabic με έδρα το Κατάρ δημοσίευσαν την επιστολή που έγραψε η Εμίνε Ερντογάν στη Μελάνια Τραμπ.
Στις ειδήσεις με τίτλο «Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, προς τη Μελάνια Τραμπ: Υψώστε τη φωνή σας και για τα παιδιά της Γάζας», αναφέρθηκε ότι η Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να δείξει την ευαισθησία που έδειξε για τα παιδιά της Ουκρανίας και στα παιδιά που ζουν στη Γάζα.
Η εφημερίδα «El-Arabi el-Cedid», μια από τις σημαντικότερες εφημερίδες του Κατάρ, δημοσίευσε επίσης την είδηση με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν καλεί τη Μελάνια Τραμπ να στηρίξει τη Γάζα». Στην είδηση αναφερόταν ότι η Ερντογάν επέστησε την προσοχή στα παιδιά που αγωνίζονται να επιβιώσουν υπό τις επιθέσεις και τον αποκλεισμό του Ισραήλ.
- Σαουδική Αραβία
Η αραβόφωνη εφημερίδα «Asharq al-Awsat», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσίευσε την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν με τον τίτλο «Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας απευθύνει έκκληση στη σύζυγο του Τραμπ για τα παιδιά της Γάζας». Στο άρθρο τονίζεται ότι η Ερντογάν έφερε στην επικαιρότητα το ανθρωπιστικό δράμα στη Γάζα.
- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Το τηλεοπτικό κανάλι «Sky News Arabia» με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δημοσίευσε την επιστολή με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν καλεί να δοθεί προσοχή στα παιδιά της Γάζας». Το κανάλι τόνισε τις δηλώσεις της επιστολής ότι η ευαισθησία που έδειξε η Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Ουκρανίας πρέπει να ισχύει και για τα παιδιά της Γάζας.
- Ισραήλ
Η ισραηλινή εφημερίδα «Maariv» δημοσίευσε στους αναγνώστες της την επιστολή που έγραψε η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, προς τη Μελάνια Τραμπ, με τον τίτλο «Από τη σύζυγο του Ερντογάν προς τη σύζυγο του Προέδρου στο Λευκό Οίκο: Ασκείστε πίεση στον Νετανιάχου».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εκ μέρους των παιδιών της Γάζας.
Στην είδηση αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να επαναλάβει την έκκληση που έκανε στις αρχές του μήνα προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία, και να την επαναλάβει και για τα παιδιά στη Γάζα. Στην επιστολή της, η Εμίνε Ερντογάν έγραψε: «Πιστεύω ότι η σημαντική ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας θα αντανακλάται και στη Γάζα».
Στην επιστολή της Εμίνε Ερντογάν αναφέρθηκε ότι «σε αυτές τις μέρες που ο κόσμος βιώνει μια συλλογική αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει γίνει παγκόσμια επιθυμία, πιστεύω ότι η έκκληση που κάνατε για τη Γάζα θα αποτελέσει εκπλήρωση μιας ιστορικής ευθύνης απέναντι στον παλαιστινιακό λαό».
Από την άλλη, στην είδηση της εφημερίδας «Yedioth Ahronot» με τίτλο «Επιστολή προς τον Πούτιν, αίτημα της συζύγου του Ερντογάν προς τη Μελάνια: Στείλτε και μια επιστολή στον Νετανιάχου», σημειώνεται ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να κάνει ένα παρόμοιο αίτημα προς τον Νετανιάχου για λογαριασμό των παιδιών της Γάζας, όπως αυτό που έκανε στην επιστολή της προς τον Ρώσο πρόεδρο.
Στο άρθρο αναφέρθηκε επίσης η φράση από την επιστολή «Είναι πολύ αργά για όσους χάσαμε, αλλά υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία για τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έμειναν πίσω».
- Παλαιστίνη
Οι εφημερίδες «Alkuds Alarabi», «Kuds el-İhbariyye», «Shehab Agency» και «Alhadath» από το παλαιστινιακό Τύπο αναφέρθηκαν ευρέως στην επιστολή της Εμίνε Ερντογάν. Στις ειδήσεις σημειώθηκε ότι η Ερντογάν τόνισε ότι «τα παιδιά στη Γάζα στερούνται ακόμη και των πιο βασικών δικαιωμάτων τους».
- Αίγυπτος
Η τηλεόραση «AlGhad» με έδρα την Αίγυπτο μετέδωσε την επιστολή με τον τίτλο «Από τη σύζυγο του Προέδρου της Τουρκίας προς τη Μελάνια Τραμπ: Αναλάβετε δράση και για τα παιδιά της Γάζας».
- Λίβανος
Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου NNA δημοσίευσε την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν στον ιστότοπό του.
Στην είδηση με τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να στείλει μήνυμα για τα παιδιά της Γάζας», σημειώθηκε ότι η Εμίνε Ερντογάν υπενθύμισε στην επιστολή της την ευαισθησία που έδειξε η Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Ουκρανίας και τόνισε ότι πρέπει να δείξει την ίδια ευαισθησία και για τα παιδιά της Γάζας που ζουν σε συνθήκες πολέμου υπό την πολιορκία του ισραηλινού στρατού.
Η επιστολή της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του τηλεοπτικού σταθμού MTV του Λιβάνου.
Το MTV δημοσίευσε την επιστολή της Erdoğan με τον τίτλο «Από τη σύζυγο του Ερντογάν στη σύζυγο του Τραμπ: Ελπίζω να δώσετε την ίδια ελπίδα και στα παιδιά της Γάζας».
Στο δελτίο ειδήσεων του MTV αναφέρθηκε ότι η Ερντογάν κάλεσε τον Trump να στείλει το ίδιο μήνυμα που έστειλε για τα παιδιά της Ουκρανίας και για τα παιδιά της Παλαιστίνης στη Γάζα.
Η «Lebanon Debate», που είναι μια από τις κορυφαίες ιστοσελίδες ειδήσεων του Λιβάνου, δημοσίευσε επίσης την επιστολή της Ερντογάν με τον τίτλο «Δείξτε την ίδια ευαισθησία και στα παιδιά της Γάζας». Στο άρθρο, δόθηκε έμφαση στην ανθρωπιστική έκκληση της Ερντογάν.
- Μαρόκο
Η εφημερίδα «İstiklal» του Μαρόκου μετέδωσε την επιστολή με τον τίτλο «Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας έστειλε μήνυμα στη σύζυγο του Τραμπ για τη Γάζα». Στην είδηση αναφέρεται ότι η Ερντογάν υπογράμμισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη Γάζα.
- Ιράν
Η σύζυγος του Προέδρου της Τουρκίας της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, έγραψε μια επιστολή στη σύζυγο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, στην οποία η Αμερικανίδα Πρώτη Κυρία αναφέρθηκε στα παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αγνοώντας την κατάσταση στη Γάζα. Η επιστολή αυτή έτυχε ευρείας κάλυψης από τα επίσημα και ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
Τα σχετικά νέα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης της χώρας παρουσίασαν γενικά την Εμίνε Ερντογάν να υπενθυμίζει στη Μελάνια να επιδείξει ευαισθησία απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση που επικρατεί στη Γάζα, όπως και στην Ουκρανία.
Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA δημοσίευσε την είδηση σχετικά με την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ: «Τα παιδιά της Γάζας δικαιούνται την ευτυχία όπως τα παιδιά της Ουκρανίας»».
Στην είδηση αναφέρθηκε ότι «η σύζυγος του Προέδρου της Τουρκίας, Εμίνε Ερντογάν, σε επίσημη επιστολή της προς τη σύζυγο του Προέδρου των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ζήτησε από αυτήν να δείξει την ίδια ενσθναίσθηση και ευαισθησία που έδειξε για την ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία και τα παιδιά αυτής της χώρας, και για την τραγική κατάσταση στη Γάζα και τα παιδιά της Παλαιστίνης».
Στην είδηση, όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι δηλώσεις της Ερντογάν στην επιστολή της, τονίζεται ότι η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια να «αναλάβει δράση για την τύχη των 18.885 παιδιών και βρεφών που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα, καθώς είναι πλέον πολύ αργά, αλλά υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία να σωθούν τα περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά της Γάζας που επέζησαν».
Η εφημερίδα «İttilaat», μία από τις πιο παλιές εφημερίδες της χώρας, δημοσίευσε εκτενώς την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ: «Τα παιδιά της Γάζας είναι όπως τα παιδιά της Ουκρανίας»». Στο άρθρο αναφέρθηκε ότι η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας ζήτησε από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να δείξει ενσυναίσθηση για την ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η Γάζα, όπως και η Ουκρανία.
Το ημιεπίσημο ειδησιογραφικό δίκτυο Student News Network (SNN) δημοσίευσε επίσης την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν. Στο άρθρο με τίτλο «Επιστολή της συζύγου του Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ: Δώστε προσοχή στον πόνο των παιδιών της Παλαιστίνης», αναφέρεται ότι «η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας έγραψε μια επιστολή στη Μελάνια Τραμπ, ζητώντας της να δείξει την ίδια συμπόνια που έδειξε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα».
Η ημιεπίσημη Υπηρεσία Ειδήσεων Ιρανών Φοιτητών (ISNA) μετέδωσε την επιστολή με τον τίτλο «Το αίτημα της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ σχετικά με τη Γάζα». Η είδηση, στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς η επιστολή της Ερντογάν, δημοσιέυτηκε ως εξής: «Η σύζυγος του Προέδρου της Τουρκίας ζήτησε από τη σύζυγο του Προέδρου των ΗΠΑ να επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και να λάβει θέση σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στη Γάζα».
Η είδηση δημοσιεύθηκε επίσης στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Νέων Δημοσιογράφων (YJC), που συνδέεται με την κρατική τηλεόραση, με τον τίτλο «Επιστολή της συζύγου του Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ: Δώστε προσοχή στον πόνο των παιδιών της Παλαιστίνης».
- Ρωσία
Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν λεπτομερείς πληροφορίες στις ειδήσεις σχετικά με την επιστολή που έστειλε η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, στη σύζυγο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, σχετικά με τα παιδιά στη Γάζα.
Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, στο δημοσίευμα με τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να εκφράσει ανοιχτά τη γνώμη της για την κατάσταση των παιδιών στη Γάζα», επισήμανε ότι η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, ζήτησε να τεθεί το θέμα της κατάστασης των παιδιών στη Γάζα.
Το πρακτορείο ειδήσεων RIA, στο δημοσίευμα με τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να γράψει επιστολή στον Νετανιάχου», ανέφερε ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη σύζυγο του Τραμπ να καλέσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει την επίθεση στη Γάζα, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 18.000 παιδιά.
Η εφημερίδα «Kommersant» δημοσίευσε την είδηση σχετικά με την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να υποστηρίξει τα παιδιά της Γάζας, όπως έκανε και με τα παιδιά της Ουκρανίας». Στην είδηση αναφέρθηκε ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να δείξει την ίδια προσοχή που έδειξε στα παιδιά της Ουκρανίας που επλήγησαν από τον πόλεμο και στα παιδιά της Λωρίδας της Γάζας.
Η εφημερίδα «Izvestiya» δημοσίευσε ένα άρθρο με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να παρέμβει στην τύχη των παιδιών στη Γάζα», στο οποίο αναφέρθηκε ότι η Ερντογάν σημείωσε: «Υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία για τα περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά που κατάφεραν να επιβιώσουν στη Λωρίδα της Γάζας. Ο καιρός έχει ήδη έρθει».
Η εφημερίδα «Rossiskaya Gazeta» ανέφερε ότι η Εμίνε Ερντογάν δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από την επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Η εφημερίδα «Vzglyad» επίσης δημοσίευσε την είδηση σχετικά με την επιστολή με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν απευθύνθηκε στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Γάζας». Στην είδηση αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν έστειλε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ για να επιστήσει την προσοχή της στην κατάσταση των παιδιών της Γάζας και να της ζητήσει να κάνει μια ομιλία.
- Αζερμπαϊτζάν
Η επιστολή που έστειλε η σύζυγος του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ έτυχε ευρείας κάλυψης στα μέσα ενημέρωσης του Αζερμπαϊτζάν.
Η ειδησιογραφική πύλη «Qafqazinfo» έγραψε ότι η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να δείξει την ευαισθησία που έδειξε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.
Η εφημερίδα «Yeni Müsavat» ανέδειξε τις φράσεις στην επιστολή: «Πιστεύω ότι η ευσπλαχνία που δείξατε στα 648 παιδιά της Ουκρανίας θα δείξετε και στα παιδιά της Γάζας. Διότι τα τελευταία δύο χρόνια, 62.000 αθώοι άμαχοι, μεταξύ των οποίων και 18.000 παιδιά, δολοφονήθηκαν ανελέητα».
Το πρακτορείο ειδήσεων «Report» ανέφερε ότι η Εμίνε Ερντογάν εμπνεύστηκε από την επιστολή που έγραψε η Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι η Ερντογάν απέυθυνε να επικοινωνηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο αζερμπαϊτζάνικος Τύπος χαρακτήρισε την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν ως ανθρωπιστική έκκληση που εφιστά την προσοχή στην κατάσταση των παιδιών στη Γάζα.
- Καζακστάν
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Καζακστάν «Kazinform» δημοσίευσε ένα άρθρο με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν έστειλε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ως πηγή το πρακτορείο Anadolu, η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, έστειλε επιστολή στη σύζυγο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, στην οποία την καλεί να δείξει την ίδια ευαισθησία που επέδειξε για τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.
Στο δημοσίευμα περιλαμβάνεται και φωτογραφία της επιστολής που έγραψε η Εμίνε Ερντογάν.