Η επιστολή της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ για τη Γάζα έτυχε ευρείας κάλυψης από τον παγκόσμιο Τύπο.

Η επιστολή της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμινέ Ερντογάν προς τη σύζυγο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, είχε ευρεία αντίκτυπο στον παγκόσμιο Τύπο.

Η επιστολή της Εμίνε Ερντογάν, στην οποία καλεί τη Μελάνια Τραμπ να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, έγινε πρωτοσέλιδο σε πολλά πρακτορεία και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του παγκόσμιου Τύπου.

-Βρετανία

Το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BBC δημοσίευσε την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν από τον λογαριασμό της εταιρείας στο X με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία έχει περίπου 50 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από τον λογαριασμό της στο Instagram με 29,4 εκατομμύρια ακόλουθους.

Στην ανάρτηση που δημοσίευσε η BBC σχετικά με την επιστολή, χρησιμοποιήθηκε ο τίτλος «Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας απευθύνει έκκληση στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Γάζας».

Στην ανάρτηση, δόθηκε έμφαση στη φράση της Εμίνε Ερντογάν στην επιστολή «Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές και τις δυνάμεις μας ενάντια σε αυτή την αδικία», στην οποία καλεί τη Μελάνια Τραμπ να μιλήσει για τα παιδιά που υποφέρουν στη Γάζα.

Η εφημερίδα «The Telegraph» ανέφερε επίσης στο δημοσίευμα της ότι η επιστολή είχε ως στόχο να προσελκύσει τη Μελάνια Τραμπ στις ειρηνευτικές προσπάθειες στη Γάζα.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας, Εμίνε Ερντογάν, στην επιστολή της απευθύνει έκκληση να σωθούν τα παιδιά της Γάζας.

Η Reuters, στο άρθρο της σχετικά με την επιστολή, χρησιμοποίησε τον τίτλο «Η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας καλεί τη Μελάνια Τραμπ να μιλήσει για τη Γάζα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εμίνε Ερντογάν ανέφερε στην επιστολή της ότι εμπνεύστηκε από την επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές του μήνα σχετικά με τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Το βρετανικό κανάλι «Sky News» ανέφερε επίσης στην είδησή του ότι η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ ζητώντας της να δείξει το ίδιο ενδιαφέρον που έδειξε για τα παιδιά της Ουκρανίας που έχουν πληγεί από τον πόλεμο και για τα παιδιά της Γάζας.

Στην είδηση αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν, στην επιστολή της, υπενθύμισε την ευαισθησία που έδειξε η Μελάνια Τραμπ για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις και την κάλεσε να καταβάλει την ίδια προσπάθεια και για τα παιδιά της Γάζας.

- Γαλλία

Το γαλλικό περιοδικό «Le Point», σε άρθρο με τίτλο «Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας: Η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να υποστηρίξει τα παιδιά της Γάζας», ανέφερε ότι η Ερντογάν ζήτησε από τον Τραμπ να συζητήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση των παιδιών στη Γάζα.

Στο άρθρο αναφέρεται ότι η Ερντογάν έκανε αυτή την έκκληση στην Τραμπ μετά τη δημοσίευση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που εφιστούσε την προσοχή στην πείνα στη Γάζα και ότι «ζήτησε να επιδειχθεί η ίδια ευαισθησία που επιδείχθηκε για τα παιδιά της Ουκρανίας και για τη Γάζα».

Η γαλλική εφημερίδα «20 minutes» δημοσίευσε το άρθρο με τίτλο «Γάζα: Η Εμίνε Ερντογάν απεύθυνε έκκληση στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Παλαιστίνης που υποφέρουν από την πείνα» τονίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν σκοτωθεί 18.000 παιδιά στη Γάζα και ότι η Ερντογάν ζήτησε από την Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για να τερματιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, υπενθυμίζοντάς της ότι αυτό αποτελεί «ιστορική ευθύνη για τον λαό της Παλαιστίνης».

Η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» δημοσίευσε την είδηση με τίτλο «Ως μητέρα, γυναίκα και άνθρωπος: Η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των παιδιών στη Γάζα». Δημοσιεύτηκαν τα εξής λόγια στην επιστολή της Ερντογάν: «Συμμερίζομαι βαθιά τα συναισθήματα που εκφράζετε στην επιστολή σας, ως μητέρα, γυναίκα και άνθρωπος, και εύχομαι να κάνετε να ανθίσει η ίδια ελπίδα και για τα παιδιά της Γάζας που διψούν για ειρήνη και γαλήνη».

- Γερμανία

Το γερμανικό κανάλι «NTV» δημοσίευσε στη διαδικτυακή του πύλη την είδηση με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν έγραψε μια συγκινητική επιστολή στη Μελάνια Τραμπ», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατία της Τουρκίας, Εμίνε Ερντογάν, ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εκ μέρους των παιδιών της Γάζας, όπως έκανε και για τα παιδιά της Ουκρανίας. Στην επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και που δημοσιεύθηκε από την Προεδρία της Τουρκίας, η Εμίνε Ερντογάν σημείωσε: «Πιστεύω ότι η συμπόνια που δείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο θα αντανακληθεί και στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σε διάστημα λιγότερο από δύο χρόνια έχουν σκοτωθεί βάναυσα 62.000 αθώοι άμαχοι, εκ των οποίων 18.000 είναι παιδιά».

Το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» δημοσίευσε ένα άρθρο με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ». Στο άρθρο αναφέρονται τα εξής:

«Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ. Στην επιστολή, απεύθυνε έκκληση για υποστήριξη στα παιδιά της Γάζας. Η Ερντογάν, αφού σημείωσε ότι η φράση «άγνωστο βρέφος» που είναι χαραγμένη στα σάβανα χιλιάδων παιδιών της Γάζας «προκαλεί ανεπανόρθωτες πληγές στη συνείδησή μας», δήλωσε πως πιστεύει ότι «η σημαντική συμπόνια που έδειξε στα 648 παιδιά της Ουκρανίας που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο θα αντανακλάται και στη Λωρίδα της Γάζας».

- Βουλγαρία

Σύμφωνα με την είδηση που μετέδωσε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός της χώρας bTV, επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βουλγαρίας BTA, το οποίο δημοσίευσε επίσης μια είδηση με τίτλο «Μετά την (σύζυγο του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ολένα) Ζελένσκα, η Εμίνε Ερντογάν έγραψε επίσης μια επιστολή στη Μελάνια Τραμπ: «Δείξτε την ίδια ενσυναίσθηση και στη Γάζα».

Στην είδησή του, το bTV ανέφερε ότι «η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να καλέσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να θέσει τέλος στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα».

Η εφημερίδα Dnevnik, που εκδίδεται στο διαδίκτυο από τον βουλγαρικό Τύπο, χρησιμοποίησε την είδηση της BTA χωρίς σχόλια. Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την επιστολή της Εμίνε Ερντογάν βασίστηκαν στην αντίστοιχη είδηση του Πρακτορείου Anadolu.

- Ελλάδα

Η επιστολή της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ έτυχε ευρείας κάλυψης στον ελληνικό Τύπο.

Η εφημερίδα «Το Βήμα» δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τρμαπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας», τονίζοντας ότι η Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τα παιδιά της Ουκρανίας και για τα παιδιά της Παλαιστίνης.

Η εφημερίδα «EFSYN» δημοσίευσε το άρθρο με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν στέλνει επιστολή στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά στη Γάζα» εν μέσω της γενοκτονίας και των φονικών επιθέσεων στη Γάζα.

Η εφημερίδα «Καθημερινή» στην σχετική είδηση ανέφερε ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια να παρέμβει για τα παιδιά της Γάζας, εκφράζοντας το δράμα που βιώνουν τα παιδιά της Γάζας.

- Ελβετία

Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, έστειλε επιστολή στη σύζυγο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, καλώντας την να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Η επιστολή αυτή έτυχε ευρείας κάλυψης από τον ελβετικό Τύπο.

Η ιστοσελίδα «Swissinfo» δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν, Εμίνε Ερντογάν, απευθύνθηκε στη Μελάνια Τραμπ για τα 18.000 και πλέον παιδιά που «σκοτώθηκαν» στη Γάζα».

Στο άρθρο αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα του πολέμου με τη Ρωσία, και για τα πάνω από 18.000 παιδιά της Παλαιστίνης που «σφαγιάστηκαν βάναυσα» στη Γάζα.

Η εφημερίδα «Blick», η μόνη εφημερίδα που εκδίδεται σε εθνικό επίπεδο στην Ελβετία, δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε βοήθεια από τη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Γάζας».

Στην είδηση αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να υψώσει τη φωνή της για τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας.

Η γαλλόφωνη εφημερίδα «20 Minuten» επέλεξε τον τίτλο «Η κυρία Ερντογάν απευθύνθηκε στη κυρία Τραμπ εκ μέρους των παιδιών της Γάζας».

Στο άρθρο αναφέρεται ότι «η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας κάλεσε την Αμερικανίδα ομόλογό της να στείλει μια επιστολή «ειρήνης» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως έκανε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν».

Στο άρθρο αναφέρθηκαν επίσης τα λόγια της Εμίνε Ερντογάν: «Ως μητέρα, γυναίκα και άνθρωπος, μοιράζομαι ειλικρινά τα συναισθήματα που εκφράζετε στην επιστολή σας και ελπίζω να δώσετε την ίδια ελπίδα και στα παιδιά της Γάζας που λαχταρούν την ειρήνη και την ηρεμία».

- Βέλγιο

Η γαλλόφωνη εφημερίδα «La Libre» του Βελγίου, στο άρθρο της που βασίζεται σε πληροφορίες του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων Belga, ανέφερε ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ, σε επιστολή που της απέστειλε, να καλέσει τον Νετανιάχου να λάβει μέτρα για τα παιδιά της Γάζας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εμίνε Ερντογάν υπενθύμισε την ευαισθησία που είχε επιδείξει η Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας και ζήτησε να υψωθεί μια παρόμοια ανθρωπιστική φωνή και για τη Γάζα.

Στην είδηση αναφέρθηκε η δήλωση της Ερντογάν: «Ελπίζω ότι η ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία να ισχύει και για τα 18.000 παιδιά και τους συνολικά 62.000 πολίτες που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα σε διάστημα λιγότερο από δύο χρόνια».

Υπενθυμίζοντας ότι ο ΟΗΕ έχει κηρύξει επίσημα λιμό στη Γάζα, η Εμίνε Ερντογάν τόνισε ότι η Μελάνια Τραμπ μπορεί να αναλάβει μια ιστορική ευθύνη εκ μέρους του λαού της Γάζας.

Ο φλαμανδικός δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός του Βελγίου «VRT» επικαλούμενος τη Belga μετέδωσε επίσης την είδηση με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ για τη Γάζα: «Έχει μετατραπεί σε παιδικό νεκροταφείο»».

Στο άρθρο αναφέρεται: «Η «Πρώτη Κυρία» της Τουρκίας, Εμίνε Ερντογάν, μετά την ομιλία της για τα παιδιά στην Ουκρανία, ζητά από την Αμερικανίδα ομόλογό της, Μελάνια Τραμπ, να μιλήσει για τα δεινά των παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας. Το εκφράζει αυτό σε μια επιστολή. Είναι αξιοσημείωτο; Η Εμίνε Ερντογάν συχνά υψώνει τη φωνή της (για το θέμα της Γάζας)».

Στην είδηση δημοσιεύτηκε και το πλήρες κείμενο της επιστολής.

- Τσεχία

Η εφημερίδα «Blesk» που εκδίδεται στην Τσεχία επίσης αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Γάζας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εμίνε Ερντογάν εξήρε την ευαισθησία της Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά της Ουκρανίας και την κάλεσε να δείξει το ίδιο ενδιαφέρον και για τα παιδιά της Γάζας.

- Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο

Η «Klix», μια από τις πιο δημοφιλής ειδησεογραφικές πύλες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, έκανε ευρεία αναφορά στην επιστολή που έστειλε η Εμίνε Ερντογάν στη Μελάνια Τραμπ σχετικά με τη Γάζα, χρησιμοποιώντας τον τίτλο «Επικοινωνία μεταξύ των «Πρώτων Κυριών».

Η ιστοσελίδα της πιο διαδεδομένης εφημερίδας της χώρας, «Dnevni Avaz», έδωσε επίσης έμφαση στην Εμίνε Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ερντογάν έγραψε μια επιστολή στην οποία περιγράφει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και την έστειλε στη Μελάνια Τραμπ.

Το πρακτορείο ειδήσεων της Σερβίας Tanjug αναφέρθηκε ευρέως στην επιστολή της Εμίνε Ερντογάν για τη Γάζα.

Η πιο διαδεδομένη διαδικτυακή πύλη της Σερβίας, «Blic», δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να σκεφτεί και τα παιδιά στη Γάζα» και σημείωσε ότι «η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να γράψει επιστολή στον Νετανιάχου, όπως έκανε και στον Πούτιν».

Το «CDM», που είναι μια από τις πιο διαδεδομένες ειδησεογραφικές πύλες του Μαυροβουνίου, τόνισε ότι η Εμίνε Ερντογάν ζήτησε από τη Μελάνια Τραμπ να σκεφτεί και τα παιδιά της Γάζας.

- Αυστραλία

Η ιστοσελίδα ειδήσεων «9news» με έδρα την Αυστραλία δημοσίευσε την επιστολή με τον τίτλο «Η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να μιλήσει για τα παιδιά της Γάζας».

Στην είδηση, στην οποία αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να δείξει την ίδια ευαισθησία που έδειξε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, δόθηκε μεγάλη έμφαση στο περιεχόμενο της επιστολής.

- Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Μπαγκλαντές

Η μαλαισιανή ιστοσελίδα ειδήσεων «Free Malaysia Today» τιτλοφόρησε την έκκληση της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ να υποστηρίξει τα παιδιά της Γάζας.

Στο άρθρο αναφέρεται ότι η Εμίνε Ερντογάν κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να σταματήσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Στο άρθρο, που περιλάμβανε τη δήλωση της Εμίνε Ερντογάν «Συμμερίζομαι βαθιά τα συναισθήματα που εκφράζετε στην επιστολή σας, ως μητέρα, ως γυναίκα, ως άνθρωπος, και εύχομαι να κάνετε να ανθίσει η ίδια ελπίδα και για τα παιδιά της Γάζας που διψούν για ειρήνη και γαλήνη», επισημάνθηκε επίσης η κήρυξη πείνας στη Γάζα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Η ιστοσελίδα ειδήσεων «The Straits Times» με έδρα τη Σιγκαπούρη επίσης δημοσίευσε στα πρωτοσέλιδα της την έκκληση της Εμίνε Ερντογάν προς τη Μελάνια Τραμπ για υποστήριξη των παιδιών της Γάζας.

Στο άρθρο, επισημαίνεται η κήρυξη της πείνας στη Γάζα από τον ΟΗΕ και αναφέρεται ότι «η Εμίνε Ερντογάν, τονίζοντας την παγκόσμια αναγνώριση της Παλαιστίνης, έστειλε το μήνυμα ότι η έκκληση της Μελάνια Τραμπ θα αποτελέσει ιστορικό καθήκον».

Η επίσημη υπηρεσία ειδήσεων του Μπαγκλαντές Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) δημοσίευσε το άρθρο με τίτλο «Η σύζυγος του Ερντογάν (Εμίνε Ερντογάν) κάλεσε τη Μελάνια Τραμπ να μιλήσει για τα παιδιά της Γάζας», στο οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες της επιστολής.