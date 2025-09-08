Σύμφωνα με τις αρχές, δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ίζμιρ στη δυτική Τουρκία, ενώ συνελήφθη ένας 16χρονος ύποπτος.
Ο έφηβος άνοιξε πυρ με καραμπίνα στο αστυνομικό τμήμα Σαλίχ Ισγκορέν, που βρίσκεται στην περιοχή Μπαλτσόβα της Ίζμιρ.
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθή» και ανέφερε ότι στο αστυνομικό τμήμα στη Μπαλτσόβα, μια περιοχή δυτικά της τουριστικής πόλης, δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη υπέστη «ελαφρούς τραυματισμούς».
«Ο ύποπτος του περιστατικού, ο 16χρονος Ε.Β., συνελήφθη και έχει ξεκινήσει έρευνα», σημείωσε ο Γερλικαγιά στην πλατφόρμα X.
Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έρευνας και Εφαρμογών Dokuz Eylul.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε δικαστική έρευνα για την επίθεση από την Εισαγγελία Ίζμιρ.
«Άμεση δικαστική έρευνα ξεκίνησε από την Εισαγγελία της Ίζμιρ για το περιστατικό, και έχουν ανατεθεί 2 αναπληρωτές εισαγγελείς και 6 εισαγγελείς Δημοκρατίας», σημείωσε ο Τουντς στην πλατφόρμα X, καταδικάζοντας την ένοπλη επίθεση.
Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα στην περιοχή, επιβάλλοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Ο Δήμαρχος της Ίζμιρ, Τζεμίλ Τουγάι, καταδίκασε την «προδοτική» επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.