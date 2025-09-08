ΤΟΥΡΚΙΑ
2 λεπτά ανάγνωσης
Δυο αστυνομικοί έπεσαν μάρτυρες στην ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη δυτική Τουρκία
Ένας 16χρονος ύποπτος έχει συλληφθεί για την ένοπλη επίθεση στην Ίζμιρ κατά την οποία τραυματίστηκαν επίσης δυο αστυνομικοί.
Δυο αστυνομικοί έπεσαν μάρτυρες στην ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη δυτική Τουρκία
Ένοπλη επίθεση στην Ίζμιρ / AA
8 Σεπτέμβριος 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ίζμιρ στη δυτική Τουρκία, ενώ συνελήφθη ένας 16χρονος ύποπτος.

Ο έφηβος άνοιξε πυρ με καραμπίνα στο αστυνομικό τμήμα Σαλίχ Ισγκορέν, που βρίσκεται στην περιοχή Μπαλτσόβα της Ίζμιρ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθή» και ανέφερε ότι στο αστυνομικό τμήμα στη Μπαλτσόβα, μια περιοχή δυτικά της τουριστικής πόλης, δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη υπέστη «ελαφρούς τραυματισμούς».

«Ο ύποπτος του περιστατικού, ο 16χρονος Ε.Β., συνελήφθη και έχει ξεκινήσει έρευνα», σημείωσε ο Γερλικαγιά στην πλατφόρμα X.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έρευνας και Εφαρμογών Dokuz Eylul.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε δικαστική έρευνα για την επίθεση από την Εισαγγελία Ίζμιρ.

«Άμεση δικαστική έρευνα ξεκίνησε από την Εισαγγελία της Ίζμιρ για το περιστατικό, και έχουν ανατεθεί 2 αναπληρωτές εισαγγελείς και 6 εισαγγελείς Δημοκρατίας», σημείωσε ο Τουντς στην πλατφόρμα X, καταδικάζοντας την ένοπλη επίθεση.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα στην περιοχή, επιβάλλοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Ο Δήμαρχος της Ίζμιρ, Τζεμίλ Τουγάι, καταδίκασε την «προδοτική» επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us