Σύμφωνα με τις αρχές, δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ίζμιρ στη δυτική Τουρκία, ενώ συνελήφθη ένας 16χρονος ύποπτος.

Ο έφηβος άνοιξε πυρ με καραμπίνα στο αστυνομικό τμήμα Σαλίχ Ισγκορέν, που βρίσκεται στην περιοχή Μπαλτσόβα της Ίζμιρ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθή» και ανέφερε ότι στο αστυνομικό τμήμα στη Μπαλτσόβα, μια περιοχή δυτικά της τουριστικής πόλης, δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη υπέστη «ελαφρούς τραυματισμούς».

«Ο ύποπτος του περιστατικού, ο 16χρονος Ε.Β., συνελήφθη και έχει ξεκινήσει έρευνα», σημείωσε ο Γερλικαγιά στην πλατφόρμα X.