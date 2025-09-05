Η Τουρκία ξεκίνησε επίσημα τη μαζική παραγωγή του νέου κύριου άρματος μάχης, «Altay», στο εργοστάσιο της BMC στην Άνκαρα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στους στόχους της χώρας στον τομέα της άμυνας.

Οπρόεδρος της BMC, Φουάτ Τοσιάλι, δήλωσε την Παρασκευή ότι το έργο αυτό εκπληρώνει ένα όνειρο της Τουρκίας που διαρκεί εδώ και έναν αιώνα.

«Το εργοστάσιό μας έχει πλέον ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή, αφού τέθηκαν τα θεμέλιά του μόλις πέρυσι — αναμένουμε να καλύψει τις ανάγκες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και των συμμαχικών χωρών στον τομέα της άμυνας», ανέφερε.

Εξοπλισμένο με τις τελευταίες τεχνολογίες, το Altay λειτουργεί με τον κινητήρα BATU, που αναπτύχθηκε από την BMC Power, θυγατρική της BMC.

Η παραγωγική μονάδα στην Άνκαρα χρησιμοποιεί βιομηχανικά ρομπότ και προηγμένες τεχνικές κατασκευής για να διαχειριστεί κάθε στάδιο της παραγωγής, από την κατασκευή του σκάφους έως τη τελική συναρμολόγηση.

‘Δεν παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις’