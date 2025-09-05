ΤΟΥΡΚΙΑ
Η Τουρκία ξεκινά τη μαζική παραγωγή του εθνικού κύριου μαχητικού άρματος 'Altay'
Το εργοστάσιο στην Άνκαρα θα παράγει το πιο σύγχρονο άρμα μάχης και τα επόμενης γενιάς θωρακισμένα οχήματα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια της Τουρκίας για την ανάπτυξη εγχώριων αμυντικών δυνατοτήτων.
Άρμα εγχώριας κατασκεύης Altay / AA
5 Σεπτέμβριος 2025

Η Τουρκία ξεκίνησε επίσημα τη μαζική παραγωγή του νέου κύριου άρματος μάχης, «Altay», στο εργοστάσιο της BMC στην Άνκαρα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στους στόχους της χώρας στον τομέα της άμυνας.

Οπρόεδρος της BMC, Φουάτ Τοσιάλι, δήλωσε την Παρασκευή ότι το έργο αυτό εκπληρώνει ένα όνειρο της Τουρκίας που διαρκεί εδώ και έναν αιώνα.

«Το εργοστάσιό μας έχει πλέον ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή, αφού τέθηκαν τα θεμέλιά του μόλις πέρυσι — αναμένουμε να καλύψει τις ανάγκες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και των συμμαχικών χωρών στον τομέα της άμυνας», ανέφερε.

Εξοπλισμένο με τις τελευταίες τεχνολογίες, το Altay λειτουργεί με τον κινητήρα BATU, που αναπτύχθηκε από την BMC Power, θυγατρική της BMC.

Η παραγωγική μονάδα στην Άνκαρα χρησιμοποιεί βιομηχανικά ρομπότ και προηγμένες τεχνικές κατασκευής για να διαχειριστεί κάθε στάδιο της παραγωγής, από την κατασκευή του σκάφους έως τη τελική συναρμολόγηση.

‘Δεν παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις

Ο Τοσιάλι σημείωσε ότι η μονάδα ισχύος BATU, με αποδόσεις που κυμαίνονται από 400 έως 1.500 ίππους, πρέπει να ολοκληρώσει ορισμένες δοκιμές πριν από την ανάπτυξη.

«Η μονάδα ισχύος πρέπει να “λειτουργήσει” για 10.000 χιλιόμετρα και να περάσει συγκεκριμένες αξιολογήσεις απόδοσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις, και όλα τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και αμυντικών συστημάτων, δοκιμάζονται μαζί με το άρμα», πρόσθεσε.

Εκτός από το Altay, η μονάδα θα παράγει και το επόμενης γενιάς τεθωρακισμένο όχημα μάχης οκτώ επί οκτώ, το Altug.

Ο πρόεδρος της Τουρκικής Υπηρεσίας Αμυντικής Βιομηχανίας (SSB), Χαλούκ Γκοργκούν, επαίνεσε τη συνεργατική προσπάθεια πίσω από το έργο και επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρακολουθεί στενά την πρόοδό του.

«Τα άρματα που παραδώσαμε πέρυσι για δοκιμές έδειξαν όλες τις δυνατότητές τους και πέρασαν με επιτυχία. Τώρα που το εργοστάσιό μας είναι έτοιμο, θα παράγουμε και θα παραδώσουμε τα άρματά μας απευθείας στις δυνάμεις μας», δήλωσε ο Γκοργκούν.

