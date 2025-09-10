Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα ταξιδέψει στην Ιταλία για επίσημη επίσκεψη στις 11-12 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Φιντάν προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Ιταλό Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, Αντόνιο Ταγιάνι. Οι δύο υπουργοί είχαν συναντηθεί τελευταία φορά στην Αντάλια, στο περιθώριο της Άτυπης Συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Μαΐου.
Η επίσκεψη αυτή έρχεται μετά από μια σειρά υψηλού επιπέδου επαφών μεταξύ των δύο χωρών. Στις 29 Απριλίου, η Ρώμη φιλοξένησε την τέταρτη Διακυβερνητική Σύνοδο Τουρκίας-Ιταλίας, υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Πιο πρόσφατα, την 1η Αυγούστου, η Ιστάνμπουλ ήταν ο τόπος διεξαγωγής της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Τουρκίας-Ιταλίας-Λιβύης, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Ερντογάν.
Εκτός από τις επίσημες συνομιλίες, ο Φιντάν αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία με θέμα την πολιτική στο Istituto Affari Internazionali, ένα από τις δεξαμενές σκέψεων της Ιταλίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι συζητήσεις με τον Ταγιάνι θα επικεντρωθούν στη στρατηγική συνεργασία και τη συμμαχία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας, στη σημασία των αμοιβαίων επισκέψεων υψηλού επιπέδου και στον στόχο επίτευξης διμερούς εμπορίου ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Άνκαρα θα υπογραμμίσει επίσης τη σημασία της επικαιροποίησης της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-ΕΕ και θα αναδείξει ευκαιρίες για κοινή εργασία στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, της συνδεσιμότητας και της αμυντικής βιομηχανίας.
Η ατζέντα περιλαμβάνει επίσης συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία, θέματα που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ και τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ. Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να ανταλλάξουν απόψεις για τη Λιβύη, τη Γάζα της Παλαιστίνης, τη Συρία, την Ουκρανία, το Ιράν και την Αφρική.
Αναπτυσσόμενη Συνεργασία
Το διμερές εμπόριο έφτασε τα 32,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, καθιστώντας την Ιταλία την πέμπτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Τουρκίας παγκοσμίως και τη δεύτερη μεγαλύτερη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία διακυβερνητική σύνοδο στη Ρώμη, οι ηγέτες έθεσαν νέο στόχο εμπορίου ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η άμυνα και η ενέργεια αποτελούν βασικούς πυλώνες συνεργασίας. Τον Μάρτιο, η τουρκική αμυντική εταιρεία Baykar υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον ιταλικό αεροδιαστημικό κολοσσό Leonardo για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τον Ιούνιο, η Baykar ολοκλήρωσε την εξαγορά της ιταλικής Piaggio Aerospace. Συζητήσεις βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη σχετικά με την πιθανή προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία.
Στον τομέα της ενέργειας, η Τουρκία και η Ιταλία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου. Από τα τέλη του 2020, το φυσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω του Διανατολικού Αγωγού (TANAP) παραδίδεται στην Ιταλία μέσω του Διαδριατικού Αγωγού (TAP).
Πέρα από την πολιτική και το εμπόριο, η τουρκική κοινότητα των περίπου 50.000 ατόμων στην Ιταλία συνεχίζει να συμβάλλει στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Ο τουρισμός παραμένει επίσης ένας ισχυρός σύνδεσμος. Περισσότεροι από 719.000 Ιταλοί επισκέφτηκαν την Τουρκία το 2024.