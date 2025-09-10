Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα ταξιδέψει στην Ιταλία για επίσημη επίσκεψη στις 11-12 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Φιντάν προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Ιταλό Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, Αντόνιο Ταγιάνι. Οι δύο υπουργοί είχαν συναντηθεί τελευταία φορά στην Αντάλια, στο περιθώριο της Άτυπης Συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Μαΐου.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται μετά από μια σειρά υψηλού επιπέδου επαφών μεταξύ των δύο χωρών. Στις 29 Απριλίου, η Ρώμη φιλοξένησε την τέταρτη Διακυβερνητική Σύνοδο Τουρκίας-Ιταλίας, υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Πιο πρόσφατα, την 1η Αυγούστου, η Ιστάνμπουλ ήταν ο τόπος διεξαγωγής της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Τουρκίας-Ιταλίας-Λιβύης, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Ερντογάν.

Εκτός από τις επίσημες συνομιλίες, ο Φιντάν αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία με θέμα την πολιτική στο Istituto Affari Internazionali, ένα από τις δεξαμενές σκέψεων της Ιταλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι συζητήσεις με τον Ταγιάνι θα επικεντρωθούν στη στρατηγική συνεργασία και τη συμμαχία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας, στη σημασία των αμοιβαίων επισκέψεων υψηλού επιπέδου και στον στόχο επίτευξης διμερούς εμπορίου ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Άνκαρα θα υπογραμμίσει επίσης τη σημασία της επικαιροποίησης της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-ΕΕ και θα αναδείξει ευκαιρίες για κοινή εργασία στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, της συνδεσιμότητας και της αμυντικής βιομηχανίας.