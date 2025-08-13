Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας θα επισκεφθεί την Τουρκία την Τετάρτη

Η Τουρκία επιβεβαιώνει την επίσκεψη του Ασάντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι στις 13 Αυγούστου, δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για την ατζέντα.