πριν 10 ώρες
Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι, θα επισκεφθεί την Τουρκία την Τετάρτη, αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε επίσημη ανακοίνωση του.
«Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τουρκία στις 13 Αυγούστου 2025», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την ατζέντα.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω της εν εξελίξει περιφερειακής διπλωματικής δραστηριότητας και των έντονων συζητήσεων για θέματα ασφάλειας και ανθρωπιστικά και πολιτικά θέματα που αφορούν τη Συρία και τους γείτονες της.