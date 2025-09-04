Ο Τούρκος επιστήμονας Φουρκάν Ντολέκ, ο οποίος αγνοούνταν για περισσότερο από μία εβδομάδα, εντοπίστηκε στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη, όπως επιβεβαίωσαν Τούρκοι διπλωματικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Anadolu, η αδελφή του Ντολέκ, Έσρα Ντολέκ Τσοσκούν, δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και του Γενικού Προξενείου στη Νέα Υόρκη, που βοήθησαν στον εντοπισμό του.

Ανέφερε ότι ο αδελφός της μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης, αλλά δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία δικαστηρίου.

«Μπόρεσα να μιλήσω μαζί του στο τηλέφωνο. Ακουγόταν καλά», είπε η Τσοσκούν, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα της οικογένειας είναι να εξασφαλίσει την άμεση επιστροφή του στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την Τσοσκούν, το προξενείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ενημερώνει την οικογένεια.