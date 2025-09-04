Ο Τούρκος επιστήμονας Φουρκάν Ντολέκ, ο οποίος αγνοούνταν για περισσότερο από μία εβδομάδα, εντοπίστηκε στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη, όπως επιβεβαίωσαν Τούρκοι διπλωματικοί αξιωματούχοι.
Σύμφωνα με το Πρακτορείο Anadolu, η αδελφή του Ντολέκ, Έσρα Ντολέκ Τσοσκούν, δήλωσε ότι είναι ευγνώμων για την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και του Γενικού Προξενείου στη Νέα Υόρκη, που βοήθησαν στον εντοπισμό του.
Ανέφερε ότι ο αδελφός της μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης, αλλά δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία δικαστηρίου.
«Μπόρεσα να μιλήσω μαζί του στο τηλέφωνο. Ακουγόταν καλά», είπε η Τσοσκούν, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα της οικογένειας είναι να εξασφαλίσει την άμεση επιστροφή του στην Τουρκία.
Σύμφωνα με την Τσοσκούν, το προξενείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ενημερώνει την οικογένεια.
‘Εκμετάλλευση και παρατυπίες στα ερευνητικά ιδρύματα’
Ο Ντολέκ, του οποίου η βίζα για τις ΗΠΑ φέρεται να ανακλήθηκε, συνελήφθη αφού προσπάθησε να περπατήσει προς τον Καναδά σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Σε μια τελευταία ανάρτηση στο LinkedIn, με ημερομηνία 27 Αυγούστου, έγραψε: «Έχω περπατήσει όλη τη διαδρομή από τη Μασένα και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Ακουεσάσνε... Είμαι εξαντλημένος, τα πόδια μου καίνε και έχω φουσκάλες... αλλά είμαι ευγνώμων που έφτασα ως εδώ.»
Ο επιστήμονας είχε προηγουμένως χρησιμοποιήσει το LinkedIn για να καταγγείλει εκμετάλλευση στον χώρο εργασίας και παρατυπίες σε ερευνητικά ιδρύματα, ισχυριζόμενος ότι ευάλωτοι ερευνητές έμεναν απροστάτευτοι, ενώ όσοι κατήγγειλαν παρατυπίες αντιμετώπιζαν αντίποινα.
Ανέφερε ότι τιμωρήθηκε και απολύθηκε αφού υπέβαλε επίσημες καταγγελίες.