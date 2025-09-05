Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι από τη Μόσχα, αλλά τόνισε ότι τέτοιες δυνάμεις δεν θα είναι πλέον απαραίτητες εάν υπογραφεί συμφωνία ειρήνης.

Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ την Παρασκευή, ο Πούτιν σχολίασε τη συνάντηση της Πέμπτης στο Παρίσι της λεγόμενης «συμμαχίας των πρόθυμων», μιας ομάδας χωρών που παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο και δεσμεύονται να στείλουν στρατεύματα μετά από κατάπαυση του πυρός.

«Όσον αφορά πιθανά στρατιωτικά αποσπάσματα στην Ουκρανία — αν εμφανιστούν στην Ουκρανία σήμερα, θα είναι νόμιμοι στόχοι για τον ρωσικό στρατό», δήλωσε ο Πούτιν.

«Αν επιτευχθούν συμφωνίες που οδηγούν σε μακροχρόνια ειρήνη, τότε απλώς δεν βλέπω κανένα νόημα στην παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας. Αυτό είναι όλο. Διότι αν επιτευχθούν αυτές οι συμφωνίες, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η Ρωσία θα τις τηρήσει πλήρως», πρόσθεσε.

Σχέδια της ΕΕ για εγγυήσεις ασφαλείας

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την ανακοίνωση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι 26 χώρες δεσμεύτηκαν να παρέχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διεθνή δύναμη στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα επικαλεστεί την προοπτική επέκτασης του ΝΑΤΟ — και τις φιλοδοξίες του Κιέβου να ενταχθεί στη συμμαχία — ως μία από τις δικαιολογίες για την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Πούτιν πρότεινε ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία θα ήταν περιττή αν επιτευχθεί ειρήνη.