Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι από τη Μόσχα, αλλά τόνισε ότι τέτοιες δυνάμεις δεν θα είναι πλέον απαραίτητες εάν υπογραφεί συμφωνία ειρήνης.
Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ την Παρασκευή, ο Πούτιν σχολίασε τη συνάντηση της Πέμπτης στο Παρίσι της λεγόμενης «συμμαχίας των πρόθυμων», μιας ομάδας χωρών που παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο και δεσμεύονται να στείλουν στρατεύματα μετά από κατάπαυση του πυρός.
«Όσον αφορά πιθανά στρατιωτικά αποσπάσματα στην Ουκρανία — αν εμφανιστούν στην Ουκρανία σήμερα, θα είναι νόμιμοι στόχοι για τον ρωσικό στρατό», δήλωσε ο Πούτιν.
«Αν επιτευχθούν συμφωνίες που οδηγούν σε μακροχρόνια ειρήνη, τότε απλώς δεν βλέπω κανένα νόημα στην παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας. Αυτό είναι όλο. Διότι αν επιτευχθούν αυτές οι συμφωνίες, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η Ρωσία θα τις τηρήσει πλήρως», πρόσθεσε.
Σχέδια της ΕΕ για εγγυήσεις ασφαλείας
Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την ανακοίνωση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι 26 χώρες δεσμεύτηκαν να παρέχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διεθνή δύναμη στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα.
Η Ρωσία έχει επανειλημμένα επικαλεστεί την προοπτική επέκτασης του ΝΑΤΟ — και τις φιλοδοξίες του Κιέβου να ενταχθεί στη συμμαχία — ως μία από τις δικαιολογίες για την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Ο Πούτιν πρότεινε ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία θα ήταν περιττή αν επιτευχθεί ειρήνη.
«Αν ληφθούν αποφάσεις που οδηγούν σε μακροχρόνια ειρήνη, τότε απλώς δεν βλέπω κανένα νόημα στην παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας, τελεία και παύλα», είπε.
Άμεσες συνομιλίες με τον Ζελένσκι
Ο Πούτιν επανέλαβε επίσης την πρόσκλησή του προς τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για άμεσες συνομιλίες, λέγοντας ότι η Μόσχα θα ήταν το «καλύτερο μέρος» για μια τέτοια συνάντηση.
«Αν κάποιος θέλει πραγματικά να συναντηθεί μαζί μας, είμαστε έτοιμοι. Το καλύτερο μέρος για αυτό είναι η πρωτεύουσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η ηρωική πόλη Μόσχα», δήλωσε.
Σύμφωνα με τον Πούτιν, το Κίεβο είχε προηγουμένως αποκλείσει την επαφή με τη Ρωσία, αλλά τώρα επιδιώκει διάλογο.
Υποσχέθηκε «εκατό τοις εκατό» εγγυήσεις για την ασφάλεια οποιασδήποτε ουκρανικής αντιπροσωπείας, αν και απέρριψε τα αιτήματα της Ουκρανίας να επιλέξει διαφορετική τοποθεσία συνάντησης ως «υπερβολικά».
Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν τόσο τις συνεχιζόμενες απειλές της Μόσχας κατά της δυτικής ανάμειξης στην Ουκρανία όσο και την προσπάθειά της να προβάλει ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις, ακόμη και καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται στον τρίτο του χρόνο.