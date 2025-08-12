Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προετοιμάζεται για «νέες επιθετικές επιχειρήσεις» αντί για κατάπαυση του πυρός.
«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι έχουν λάβει σήματα για να προετοιμαστούν για μια μεταπολεμική κατάσταση», δήλωσε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή του ομιλία τη Δευτέρα.
Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι πληροφορίες και οι στρατιωτικές αναφορές δείχνουν πως ο Πούτιν «είναι αποφασισμένος μόνο να παρουσιάσει μια συνάντηση με την Αμερική ως προσωπική του νίκη και στη συνέχεια να συνεχίσει να ενεργεί ακριβώς όπως πριν, ασκώντας την ίδια πίεση στην Ουκρανία όπως και πριν».
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη» ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για ειρήνη, προσθέτοντας ότι οι αναδιατάξεις στρατευμάτων υποδηλώνουν προετοιμασίες για περαιτέρω επιθέσεις.
«Αν κάποιος προετοιμάζεται για ειρήνη, δεν κάνει αυτό.», είπε ο Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Κίεβο συνεχίζει να ενημερώνει τους εταίρους του για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, τη διπλωματία και τον σχεδιασμό των μελλοντικών ενεργειών της Ρωσίας.
Σύνοδος στην Αλάσκα
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα φιλοξενήσει τον Πούτιν σε μια επικείμενη σύνοδο στην Αλάσκα για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Φοβούμενοι ιδιωτικά ότι ο Πούτιν θα συνεργαστεί με τον Τραμπ για να επιβάλει απαράδεκτους συμβιβασμούς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες σχεδιάζουν να μιλήσουν ξεχωριστά την Τετάρτη τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τον Τραμπ.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα χρειαστούν ανταλλαγές εδαφών, κάτι που ο Ζελένσκι αργότερα απέκλεισε.
Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει προσκαλέσει τους Γάλλους, Βρετανούς και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς και τους επικεφαλής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σε εικονικές συνομιλίες την Τετάρτη.
Το γραφείο του Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι η βιντεοδιάσκεψη σε διάφορους γύρους συνομιλιών θα συζητήσει «περαιτέρω επιλογές για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία» και «την προετοιμασία πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και συναφών ζητημάτων εδαφικών διεκδικήσεων και ασφάλειας».