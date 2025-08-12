Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προετοιμάζεται για «νέες επιθετικές επιχειρήσεις» αντί για κατάπαυση του πυρός.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι έχουν λάβει σήματα για να προετοιμαστούν για μια μεταπολεμική κατάσταση», δήλωσε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή του ομιλία τη Δευτέρα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι πληροφορίες και οι στρατιωτικές αναφορές δείχνουν πως ο Πούτιν «είναι αποφασισμένος μόνο να παρουσιάσει μια συνάντηση με την Αμερική ως προσωπική του νίκη και στη συνέχεια να συνεχίσει να ενεργεί ακριβώς όπως πριν, ασκώντας την ίδια πίεση στην Ουκρανία όπως και πριν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη» ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για ειρήνη, προσθέτοντας ότι οι αναδιατάξεις στρατευμάτων υποδηλώνουν προετοιμασίες για περαιτέρω επιθέσεις.

«Αν κάποιος προετοιμάζεται για ειρήνη, δεν κάνει αυτό.», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Κίεβο συνεχίζει να ενημερώνει τους εταίρους του για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, τη διπλωματία και τον σχεδιασμό των μελλοντικών ενεργειών της Ρωσίας.