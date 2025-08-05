Το Ιράν δήλωσε ότι θα θεωρήσει τις ΗΠΑ υπεύθυνες για επιθέσεις στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις σε οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ενώ απέκλεισε άμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στις 22 Ιουνίου, συμμετέχοντας για λίγο σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ και είχε εκτροχιάσει τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Σε οποιαδήποτε πιθανή διαπραγμάτευση... το ζήτημα της λογοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της απαίτησης αποζημίωσης για τη στρατιωτική επίθεση κατά των ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν θα είναι ένα από τα θέματα στην ατζέντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν θα συμμετάσχει σε άμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπακαΐ απάντησε: «Όχι».

Στα μέσα Ιουνίου, το Ισραήλ ξεκίνησε μια πρωτοφανή επίθεση που στόχευε ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά έπληξε επίσης κατοικημένες περιοχές κατά τη διάρκεια 12 ημερών πολέμου, στον οποίο οι δυνάμεις των ΗΠΑ συμμετείχαν με επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, του Ισφαχάν και της Νατάνζ.

Οι μάχες εκτροχίασαν τις συνομιλίες που είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο και αποτελούσαν την υψηλότερου επιπέδου επαφή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν το 2018 από μια ιστορική συμφωνία για τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν.

Μετά τον πόλεμο, η Τεχεράνη ανέστειλε τη συνεργασία με τον πυρηνικό οργανισμό του ΟΗΕ και απαίτησε εγγυήσεις κατά στρατιωτικών ενεργειών πριν από την επανέναρξη οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων.

Η Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημα της Τεχεράνης για αποζημίωση ως «γελοίο».