Οι κάτοικοι του Βόλου εξέφρασαν την αντίθεση τους στις γενοκτονικές πρακτικές του Ισραήλ και στο σχέδιο του να καταλάβει τη Γάζα, αντιδρώντας στην άφιξη κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της πόλης, μεταξύ των επιβατών του οποίου βρίσκονται και στρατιώτες του ισραηλινού στρατού που αιματοκύλησαν τη Γάζα.
Το πλοίο, το οποίο κατέπλευσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου, πρόκειται να μεταβεί αύριο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αναμένονται και εκεί παρόμοιες διαμαρτυρίες.
Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον Βόλο, αναφέρουν τα εξής:
«Να σταματήσει τώρα η σφαγή του παλαιστινιακού λαού! Καμιά στήριξη στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ! Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στη γενοκτονία! Δεν δεχόμαστε το λιμάνι και η πόλη μας, η περιοχή μας να μετατρέπεται σε σταθμό ξεκούρασης και αναψυχής για όσους στηρίζουν ή συμμετέχουν στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού! Το κρουαζιερόπλοιό τους είναι ανεπιθύμητο!».
«Οι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί “δικαιώματος στην αυτοάμυνα” του Ισραήλ, το οποίο είχαν σπεύσει να αποδεχτούν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία ασκείται επίσης σκληρή κριτική στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τις σχέσεις της με το Ισραήλ και τη γενοκτονία στη Γάζα.
Οι δυνάμεις ασφαλείας έλαβαν αυστηρά μέτρα στο λιμάνι και στη γύρω περιοχή και εμπόδισαν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν, κάνοντας κατά διαστήματα και χρήση κρότου λάμψης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.