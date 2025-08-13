Οι κάτοικοι του Βόλου εξέφρασαν την αντίθεση τους στις γενοκτονικές πρακτικές του Ισραήλ και στο σχέδιο του να καταλάβει τη Γάζα, αντιδρώντας στην άφιξη κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της πόλης, μεταξύ των επιβατών του οποίου βρίσκονται και στρατιώτες του ισραηλινού στρατού που αιματοκύλησαν τη Γάζα.

Το πλοίο, το οποίο κατέπλευσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου, πρόκειται να μεταβεί αύριο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αναμένονται και εκεί παρόμοιες διαμαρτυρίες.

Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον Βόλο, αναφέρουν τα εξής: