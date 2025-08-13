ΚΟΣΜΟΣ
2 λεπτά ανάγνωσης
Ελλάδα: Συνεχίζεται η διαμαρτυρία ενάντια στην παρουσία Ισραηλινών τουριστών
Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει προκαλέσει την αντίδραση των πολιτών κατά τις επισκέψεις του στη Σύρο, τη Ρόδο και την Κρήτη, είχε παρόμοια υποδοχή και σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου.
Ελλάδα: Συνεχίζεται η διαμαρτυρία ενάντια στην παρουσία Ισραηλινών τουριστών
Συνεχίζεται η διαμαρτυρία ενάντια στην παρουσία Ισραηλινών τουριστών / TRT Global
πριν 8 ώρες

Οι κάτοικοι του Βόλου εξέφρασαν την αντίθεση τους στις γενοκτονικές πρακτικές του Ισραήλ και στο σχέδιο του να καταλάβει τη Γάζα, αντιδρώντας στην άφιξη κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της πόλης, μεταξύ των επιβατών του οποίου βρίσκονται και στρατιώτες του ισραηλινού στρατού που αιματοκύλησαν τη Γάζα.

Το πλοίο, το οποίο κατέπλευσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου, πρόκειται να μεταβεί αύριο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αναμένονται και εκεί παρόμοιες διαμαρτυρίες.

Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον Βόλο, αναφέρουν τα εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

«Να σταματήσει τώρα η σφαγή του παλαιστινιακού λαού! Καμιά στήριξη στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ! Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στη γενοκτονία! Δεν δεχόμαστε το λιμάνι και η πόλη μας, η περιοχή μας να μετατρέπεται σε σταθμό ξεκούρασης και αναψυχής για όσους στηρίζουν ή συμμετέχουν στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού! Το κρουαζιερόπλοιό τους είναι ανεπιθύμητο!».

«Οι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί “δικαιώματος στην αυτοάμυνα” του Ισραήλ, το οποίο είχαν σπεύσει να αποδεχτούν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία ασκείται επίσης σκληρή κριτική στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τις σχέσεις της με το Ισραήλ και τη γενοκτονία στη Γάζα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έλαβαν αυστηρά μέτρα στο λιμάνι και στη γύρω περιοχή και εμπόδισαν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν, κάνοντας κατά διαστήματα και χρήση κρότου λάμψης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us