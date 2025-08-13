Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται σε μια «ιστορική και πνευματική αποστολή» και αισθάνεται «πολύ» συνδεδεμένος με το όραμα του λεγόμενου «Μεγάλου Ισραήλ», το οποίο περιλαμβάνει εδάφη που προορίζονται για το παλαιστινιακό κράτος και ενδεχομένως τμήματα της σημερινής Ιορδανίας και Αιγύπτου.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι i24NEWS την Τρίτη, καθώς η κυβέρνησή του προετοιμάζεται να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα εναπομείναντα τμήματα της Γάζας, ο Νετανιάχου περιέγραψε την αποστολή του ως «αποστολή γενεών», λέγοντας: «Υπάρχουν γενιές Εβραίων που ονειρεύτηκαν να έρθουν εδώ και γενιές Εβραίων που θα έρθουν μετά από εμάς».

Ο όρος «Μεγάλο Ισραήλ» χρησιμοποιείται από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967 για να περιγράψει το Ισραήλ και τα εδάφη που κατέλαβε — την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα, τη Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο και τα Υψίπεδα του Γκολάν στη Συρία.

Πρώιμοι Σιωνιστές, όπως ο Ζέεβ Ζαμποτίνσκι, ιδεολογικός πρόδρομος του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, εφάρμοσαν επίσης τον όρο αυτό στη σημερινή Ιορδανία.