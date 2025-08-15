Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία ως «ηρωικούς» σε επιστολή του προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως ανέφεραν την Παρασκευή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Σε επιστολή που σηματοδοτούσε την επέτειο της απελευθέρωσης της Κορέας από την ιαπωνική κυριαρχία, ο Πούτιν υπενθύμισε πώς οι μονάδες του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού και οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πολέμησαν μαζί για να τερματίσουν την αποικιακή κατοχή της Ιαπωνίας.

«Οι δεσμοί της αγωνιστικής φιλίας, της καλής θέλησης και της αμοιβαίας βοήθειας που εδραιώθηκαν τις ημέρες του πολέμου παραμένουν σταθεροί και αξιόπιστοι ακόμη και σήμερα», ανέφερε ο Πούτιν σε επιστολή που αποκάλυψαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

«Αυτό αποδείχθηκε πλήρως από τη ηρωική συμμετοχή των στρατιωτών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στην απελευθέρωση της περιοχής Κουρσκ από τους Ουκρανούς κατακτητές», πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Ο ρωσικός λαός θα διατηρήσει για πάντα τις μνήμες της γενναιότητας και της αυτοθυσίας τους.»