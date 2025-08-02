ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Ιταλία εγκωμίασε τον ρόλο της Τουρκίας στον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης
Ο Ερντογάν, η Μελόνι και ο Ντμπέιμπε συμφώνησαν σε κοινά μέτρα για την καταπολέμηση των δικτύων εμπορίας ανθρώπων, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την υποστήριξη της διαδικασίας σταθερότητας υπό την ηγεσία της Λιβύης.
Ερντογάν-Μελόνι / AA
2 Αύγουστος 2025

Η Ιταλία εγκωμίασε τη συνεργασία της Τουρκίας στη διαχείριση των ροών παράτυπης μετανάστευσης, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα «εξαιρετικά» κατά τη διάρκεια τριμερούς συνόδου με τη Λιβύη που πραγματοποιήθηκε στην Ιστάνμπουλ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Πρωθυπουργός της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά συναντήθηκαν για να συζητήσουν κοινές δράσεις απέναντι στις κοινές προκλήσεις, με την παράτυπη μετανάστευση να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.

Η Μελόνι εξήρε τα «εξαιρετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε αυτόν τον τομέα με την Τουρκία» και εξέφρασε ενδιαφέρον για την εφαρμογή των διδαγμάτων από τη συνεργασία με την Τουρκία για την υποστήριξη των προσπαθειών της Λιβύης στη διαχείριση της μετανάστευσης.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρωθυπουργός Μελόνι συζήτησε με τους συνομιλητές της μια σειρά μέτρων για την καταπολέμηση των διεθνών εγκληματικών δικτύων διακινητών ανθρώπων, τη βελτίωση των προσπαθειών για την αποτροπή παράτυπων μετακινήσεων και την υποστήριξη της Λιβύης στη διαχείριση της μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει», σημειώθηκε στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Οι ηγέτες επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους για την ενότητα, την ανεξαρτησία και τη πολιτική σταθερότητα της Λιβύης.

Η Μελόνι εξέφρασε την υποστήριξή της για μια πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η οποία θα καθοδηγείται από τους ίδιους τους Λίβυους, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για αξιόπιστες εκλογές.

Τα τρία μέρη συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο για τον εντοπισμό συγκεκριμένων βημάτων που θα υλοποιηθούν μέσα σε ένα σαφώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας τόνισε τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα της παράτυπης μετανάστευσης.

