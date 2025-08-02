Η Ιταλία εγκωμίασε τη συνεργασία της Τουρκίας στη διαχείριση των ροών παράτυπης μετανάστευσης, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα «εξαιρετικά» κατά τη διάρκεια τριμερούς συνόδου με τη Λιβύη που πραγματοποιήθηκε στην Ιστάνμπουλ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Πρωθυπουργός της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά συναντήθηκαν για να συζητήσουν κοινές δράσεις απέναντι στις κοινές προκλήσεις, με την παράτυπη μετανάστευση να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.

Η Μελόνι εξήρε τα «εξαιρετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε αυτόν τον τομέα με την Τουρκία» και εξέφρασε ενδιαφέρον για την εφαρμογή των διδαγμάτων από τη συνεργασία με την Τουρκία για την υποστήριξη των προσπαθειών της Λιβύης στη διαχείριση της μετανάστευσης.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρωθυπουργός Μελόνι συζήτησε με τους συνομιλητές της μια σειρά μέτρων για την καταπολέμηση των διεθνών εγκληματικών δικτύων διακινητών ανθρώπων, τη βελτίωση των προσπαθειών για την αποτροπή παράτυπων μετακινήσεων και την υποστήριξη της Λιβύης στη διαχείριση της μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει», σημειώθηκε στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.