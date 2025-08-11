Το τελευταίο μήνυμα του αλ-Σαρίφ

Μετά τον θάνατο του, οι διαχειριστές του λογαριασμού του στο Χ δημοσίευσαν τη διαθήκη του, στην οποία ζητούσε από τον Αλλάχ να τον δεχτεί μεταξύ των μαρτύρων και να συγχωρήσει τις προηγούμενες αμαρτίες του.

«Η ελπίδα μου ήταν ο Αλλάχ να παρατείνει τη ζωή μου μέχρι να μπορέσω να επιστρέψω με την οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, την κατεχόμενη Ασκαλάν, το «Ματζντάλ». Αλλά υπερίσχυσε το θέλημα του Αλλάχ και η απόφαση Του εκτελέστηκε», ανέφερε ο αλ-Σαρίφ στη διαθήκη του.

«Έζησα τον πόνο σε όλες του τις λεπτομέρειες και γεύτηκα την απώλεια και τη θλίψη ξανά και ξανά. Κι όμως, δεν δίστασα ούτε μια μέρα να μεταδώσω την αλήθεια ως έχει, χωρίς παραποίηση ή διαστρέβλωση, ελπίζοντας ότι ο Αλλάχ θα είναι μάρτυρας για όσους σιωπούν, για όσους αποδέχτηκαν τη δολοφονία μας και για όσους πολιόρκησαν τις ανάσες μας, ατάραχοι μπροστά στα λείψανα των παιδιών και των γυναικών μας».

Στη διαθήκη του, εμπιστεύτηκε την Παλαιστίνη και τον λαό της στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο και τους προέτρεψε να μη σιωπήσουν και να γίνουν η γέφυρα που θα απελευθερώσει τους Παλαιστίνιους.

Εμπιστεύτηκε επίσης στον κόσμο την οικογένεια του, τη μητέρα του, τη σύζυγο του, τον γιο του και την κόρη του.

«Μην ξεχνάτε τη Γάζα… Και μη με ξεχνάτε στις ειλικρινείς προσευχές σας για συγχώρεση και αποδοχή», ανέφερε ο αλ-Σαρίφ.

Το πλήγμα που δολοφόνησε τον αλ-Σαρίφ σκότωσε έξι ακόμη άτομα, πέντε εκ των οποίων ήταν δημοσιογράφοι.

Με τη δολοφονία των πέντε ρεπόρτερ, ο αριθμός των νεκρών δημοσιογράφων στη σφαγή του Ισραήλ στη Γάζα από τα τέλη του 2023 ανήλθε σε 237.