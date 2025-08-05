Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατηγόρησε τις χώρες του ΝΑΤΟ για την απόφαση της Μόσχας να αποσυρθεί από το μορατόριουμ σχετικά με τους πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.
«Η δήλωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσυρση από το μορατόριουμ για την ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου και μικρού βεληνεκούς είναι αποτέλεσμα της αντιρωσικής πολιτικής των χωρών του ΝΑΤΟ», σημείωσε μέσω της πλατφόρμας X τη Δευτέρα, ο Μεντβέντεφ, ο οποίος υπηρετεί αυτή τη στιγμή ως αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας,
«Αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα με την οποία όλοι οι αντίπαλοί μας θα πρέπει να συμβιβαστούν. Αναμένετε περαιτέρω βήματα», πρόσθεσε.
Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Μόσχα «δεν θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται» από τους «προηγουμένως υιοθετημένους αυτοπεριορισμούς» της στο πλαίσιο της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (INF).
Η συνθήκη του 1987 απαιτούσε από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση να εξαλείψουν και να αποκηρύξουν μόνιμα όλους τους πυρηνικούς και συμβατικούς βαλλιστικούς και πυραύλους κρουζ που εκτοξεύονται από το έδαφος, με βεληνεκές από 500 έως 5.500 χιλιόμετρα.
«Να είστε πολύ, πολύ προσεκτικοί»
Οι ΗΠΑ, κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποσύρθηκαν από τη συνθήκη το 2019, επικαλούμενες τη μη συμμόρφωση της Ρωσίας, ενώ η Ρωσία αρνήθηκε τις κατηγορίες.
Η ανακοίνωση της Μόσχας τη Δευτέρα έγινε μετά την εντολή του Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα για την ανάπτυξη δύο αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων «κοντά στη Ρωσία», ως απάντηση στον Μεντβέντεφ, ο οποίος πρόσφατα αντάλλαξε έντονες δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία είναι «πολύ προσεκτική» σχετικά με οποιεσδήποτε δηλώσεις που αφορούν πυρηνικά θέματα και ότι η Μόσχα λαμβάνει «υπεύθυνη θέση» σε αυτό το ζήτημα.
«Η Ρωσία είναι πολύ προσεκτική στο θέμα της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Και φυσικά, πιστεύουμε ότι όλοι θα πρέπει να είναι πολύ, πολύ προσεκτικοί με τη ρητορική για τα πυρηνικά», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.
Ο Τραμπ απείλησε με κυρώσεις τη Ρωσία αν δεν τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και δήλωσε την Κυριακή ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, θα επισκεφθεί τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα, πριν από την προθεσμία για τις αμερικανικές κυρώσεις.