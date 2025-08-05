Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατηγόρησε τις χώρες του ΝΑΤΟ για την απόφαση της Μόσχας να αποσυρθεί από το μορατόριουμ σχετικά με τους πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

«Η δήλωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσυρση από το μορατόριουμ για την ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου και μικρού βεληνεκούς είναι αποτέλεσμα της αντιρωσικής πολιτικής των χωρών του ΝΑΤΟ», σημείωσε μέσω της πλατφόρμας X τη Δευτέρα, ο Μεντβέντεφ, ο οποίος υπηρετεί αυτή τη στιγμή ως αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας,

«Αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα με την οποία όλοι οι αντίπαλοί μας θα πρέπει να συμβιβαστούν. Αναμένετε περαιτέρω βήματα», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Μόσχα «δεν θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται» από τους «προηγουμένως υιοθετημένους αυτοπεριορισμούς» της στο πλαίσιο της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (INF).

Η συνθήκη του 1987 απαιτούσε από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση να εξαλείψουν και να αποκηρύξουν μόνιμα όλους τους πυρηνικούς και συμβατικούς βαλλιστικούς και πυραύλους κρουζ που εκτοξεύονται από το έδαφος, με βεληνεκές από 500 έως 5.500 χιλιόμετρα.

«Να είστε πολύ, πολύ προσεκτικοί»