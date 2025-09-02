Η Τουρκία χαιρέτισε την απόφαση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) να διαλύσει την Ομάδα του Μινσκ, ένα όργανο που ιδρύθηκε πριν από τρεις δεκαετίες για τη διαμεσολάβηση στη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για την περιοχή του Καραμπάχ.
«Χαιρετίζουμε την απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΑΣΕ την 1η Σεπτεμβρίου 2025 σχετικά με τη διάλυση της Ομάδας του Μινσκ και των φορέων που της υπάγονται», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε ανακοίνωση του την Τρίτη.
«Αυτή η ιστορική απόφαση, που κατέστη δυνατή μέσω των κοινών προσπαθειών των δύο χωρών, αποτελεί ένα από τα σημαντικά ορόσημα στη διαδικασία ειρήνης μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας», σημειώθηκε στην ανακοίνωση.
Η Ομάδα του Μινσκ ιδρύθηκε το 1992 για να διευκολύνει μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στο Καραμπάχ, με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία να συμμετάσχουν ως συμπρόεδροι, αλλά απέτυχε να παράγει μια διαρκή λύση. Το Αζερμπαϊτζάν ζητούσε εδώ και καιρό τη διάλυση της ομάδας, θεωρώντας την, προϋπόθεση για την πρόοδο προς μια επίσημη ειρηνευτική συμφωνία με την Αρμενία.
Η απόφαση για τη διάλυση της ομάδας ακολούθησε μια σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο στις 8 Αυγούστου, υπό την προεδρία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν πραγματοποίησαν συνομιλίες. Στη συνέχεια, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών υπέβαλαν κοινό αίτημα στον ΟΑΣΕ για τη διάλυση της ομάδας.
Η Τουρκία έχει σταθερά υποστηρίξει το Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουση και παρουσίασε τη διάλυση ως ένα βήμα προς τη δημιουργία βιώσιμης ειρήνης στον Νότιο Καύκασο.