Η Τουρκία χαιρέτισε την απόφαση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) να διαλύσει την Ομάδα του Μινσκ, ένα όργανο που ιδρύθηκε πριν από τρεις δεκαετίες για τη διαμεσολάβηση στη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για την περιοχή του Καραμπάχ.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΑΣΕ την 1η Σεπτεμβρίου 2025 σχετικά με τη διάλυση της Ομάδας του Μινσκ και των φορέων που της υπάγονται», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε ανακοίνωση του την Τρίτη.

«Αυτή η ιστορική απόφαση, που κατέστη δυνατή μέσω των κοινών προσπαθειών των δύο χωρών, αποτελεί ένα από τα σημαντικά ορόσημα στη διαδικασία ειρήνης μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας», σημειώθηκε στην ανακοίνωση.