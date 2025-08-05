Το Ισλαμαμπάντ απέρριψε τον ισχυρισμό του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι Πακιστανοί πολίτες πολεμούν κατά της χώρας του για λογαριασμό της Ρωσίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν την Τρίτη απέρριψε κατηγορηματικά τους «αβάσιμους και ανυπόστατους» ισχυρισμούς για συμμετοχή Πακιστανών υπηκόων στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Μέχρι σήμερα, το Πακιστάν δεν έχει δεχθεί επίσημη προσέγγιση από τις ουκρανικές αρχές, ούτε έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε επαληθεύσιμο στοιχείο για να υποστηρίξει αυτούς τους ισχυρισμούς», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι τη Δευτέρα ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του στη βορειοανατολική Ουκρανία πολεμούν ξένους «μισθοφόρους» από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν.