ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1 λεπτά ανάγνωσης
Το Ισλαμαμπάντ απέρριψε τον ισχυρισμό για Πακιστανούς μισθοφόρους που πολεμούν για τη Ρωσία
Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει αυτούς τους ισχυρισμούς με τις ουκρανικές αρχές και θα ζητήσει διευκρινίσεις.
Το Ισλαμαμπάντ απέρριψε τον ισχυρισμό για Πακιστανούς μισθοφόρους που πολεμούν για τη Ρωσία
Ουκρανία / Reuters
5 Αύγουστος 2025

Το Ισλαμαμπάντ απέρριψε τον ισχυρισμό του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι Πακιστανοί πολίτες πολεμούν κατά της χώρας του για λογαριασμό της Ρωσίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν την Τρίτη απέρριψε κατηγορηματικά τους «αβάσιμους και ανυπόστατους» ισχυρισμούς για συμμετοχή Πακιστανών υπηκόων στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Μέχρι σήμερα, το Πακιστάν δεν έχει δεχθεί επίσημη προσέγγιση από τις ουκρανικές αρχές, ούτε έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε επαληθεύσιμο στοιχείο για να υποστηρίξει αυτούς τους ισχυρισμούς», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι τη Δευτέρα ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του στη βορειοανατολική Ουκρανία πολεμούν ξένους «μισθοφόρους» από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν.

recommended

«Οι πολεμιστές μας σε αυτόν τον τομέα αναφέρουν τη συμμετοχή μισθοφόρων από την Κίνα, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Πακιστάν και αφρικανικές χώρες στον πόλεμο. Θα απαντήσουμε», δήλωσε στο X, καθώς επισκεπτόταν ουκρανικά στρατεύματα στο μέτωπο του Βοβτσάνσκ στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Ωστόσο, το Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι θα θέσει αυτούς τους ισχυρισμούς στις ουκρανικές αρχές και θα ζητήσει διευκρινίσεις για το ζήτημα.

Το Πακιστάν επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή του για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία μέσω διαλόγου και διπλωματίας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us