Το Ισλαμαμπάντ απέρριψε τον ισχυρισμό του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι Πακιστανοί πολίτες πολεμούν κατά της χώρας του για λογαριασμό της Ρωσίας.
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν την Τρίτη απέρριψε κατηγορηματικά τους «αβάσιμους και ανυπόστατους» ισχυρισμούς για συμμετοχή Πακιστανών υπηκόων στη σύγκρουση στην Ουκρανία.
«Μέχρι σήμερα, το Πακιστάν δεν έχει δεχθεί επίσημη προσέγγιση από τις ουκρανικές αρχές, ούτε έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε επαληθεύσιμο στοιχείο για να υποστηρίξει αυτούς τους ισχυρισμούς», ανέφερε.
Ο Ζελένσκι τη Δευτέρα ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του στη βορειοανατολική Ουκρανία πολεμούν ξένους «μισθοφόρους» από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν.
«Οι πολεμιστές μας σε αυτόν τον τομέα αναφέρουν τη συμμετοχή μισθοφόρων από την Κίνα, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Πακιστάν και αφρικανικές χώρες στον πόλεμο. Θα απαντήσουμε», δήλωσε στο X, καθώς επισκεπτόταν ουκρανικά στρατεύματα στο μέτωπο του Βοβτσάνσκ στη βορειοανατολική Ουκρανία.
Ωστόσο, το Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι θα θέσει αυτούς τους ισχυρισμούς στις ουκρανικές αρχές και θα ζητήσει διευκρινίσεις για το ζήτημα.
Το Πακιστάν επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή του για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία μέσω διαλόγου και διπλωματίας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ.