Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη νότια της Χιλής, στο Πέρασμα Ντρέικ, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος περίπου 10,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την USGS.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές πόλεις τόσο της Χιλής όσο και της γειτονικής Αργεντινής.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
Μετά τον σεισμό, η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής (SHOA) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι και διέταξε την εκκένωση των παράκτιων περιοχών.
Αν και αρχικά υπήρχε αυξημένος κίνδυνος επικίνδυνων κυμάτων τσουνάμι, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού επιβεβαίωσε αργότερα, μέσω email στο πρακτορείο Bloomberg, ότι η απειλή έχει υποχωρήσει.
Τύχον παράκτια κύματα που θα προκύψουν δεν αναμένεται να ξεπεράσουν σε ύψος τα 30 εκατοστά.