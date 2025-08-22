ΚΟΣΜΟΣ
1 λεπτά ανάγνωσης
Ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών έπληξε τη νότια Χιλή, υποβαθμίστηκε ο κίνδυνος για τσουνάμι
Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος για επικίνδυνα κύματα έχει παρέλθει
Ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών έπληξε τη νότια Χιλή, υποβαθμίστηκε ο κίνδυνος για τσουνάμι
Άνδρας περπατά στην ακτή μετά την ανακοίνωση για εκκένωση της περιοχής λόγω κινδύνου για ενδεχόμενο τσουνάμι (Βαλπαραΐσο, Χιλή - 30 Ιουλίου 2025). / AP
πριν 15 ώρες

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη νότια της Χιλής, στο Πέρασμα Ντρέικ, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος περίπου 10,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την USGS.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές πόλεις τόσο της Χιλής όσο και της γειτονικής Αργεντινής.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Μετά τον σεισμό, η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής (SHOA) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι και διέταξε την εκκένωση των παράκτιων περιοχών.

Αν και αρχικά υπήρχε αυξημένος κίνδυνος επικίνδυνων κυμάτων τσουνάμι, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού επιβεβαίωσε αργότερα, μέσω email στο πρακτορείο Bloomberg, ότι η απειλή έχει υποχωρήσει.

Τύχον παράκτια κύματα που θα προκύψουν δεν αναμένεται να ξεπεράσουν σε ύψος τα 30 εκατοστά.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us