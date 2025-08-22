Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη νότια της Χιλής, στο Πέρασμα Ντρέικ, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος περίπου 10,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την USGS.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές πόλεις τόσο της Χιλής όσο και της γειτονικής Αργεντινής.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.