Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επέκρινε τον ρόλο του Ισραήλ στις πρόσφατες συγκρούσεις στη Σουέιντα της Συρίας, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες της Τουρκίας για εξωτερικές παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας.

«Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες αυτής της σκοτεινής εικόνας (των γεγονότων στη Σουέιντα) είναι το Ισραήλ», δήλωσε ο Φιντάν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι, στην τουρκική πρωτεύουσα την Τετάρτη.

Υπογράμμισε επίσης το όραμα της Τουρκίας για τη μεταπολεμική Συρία, σημειώνοντας: «Η νέα Συρία πρέπει να είναι μια Συρία όπου όλοι οι λαοί, οι πεποιθήσεις και οι πολιτισμοί διατηρούνται και μπορούν να ζουν μαζί ενωμένοι. Ως Τουρκία, κάνουμε τις συστάσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Φιντάν δήλωσε ότι λαμβάνουν χώρα εξελίξεις που η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί και σχολιάζοντας τη στάση της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/YPG είπε: «Βλέπουμε ότι δεν έχει εγκαταλείψει τη Συρία... Να μην νομίζουν ότι δεν το βλέπουμε αυτό».

Ο υπουργός κάλεσε την YPG να τερματίσει αμέσως την απειλή του κατά της Τουρκίας και της περιοχής και ζήτησε να εγκαταλείψει το συριακό έδαφος χωρίς καθυστέρηση μαζί με τους τρομοκράτες που έχει συγκεντρώσει από κάθε γωνιά του πλανήτη.