Ο στρατός του Πακιστάν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξουδετέρωσε 50 τρομοκράτες κατά μήκος των συνόρων με το γειτονικό Αφγανιστάν σε διάστημα τεσσάρων ημερών, σε μια ταραχώδη νοτιοδυτική περιοχή που φιλοξενεί σημαντικά έργα του κινεζικού προγράμματος μιας ζώνης και ενός δρόμου.

Οι τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που ξεκίνησε την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση, στην επαρχία Μπαλουχιστάν, όπου δρουν τόσο τρομοκρατικές ομάδες όσο και αυτονομιστές.