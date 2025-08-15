Έξι κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου κατηγορούνται για ακραία καταστολή της αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από την ομάδα ακτιβιστών Social Innovators for Justice (SI4J), μια οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που επικεντρώνεται στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση της συνενοχής εταιρειών και θεσμών σε αδικίες.

Το University College London (UCL), το Queen Mary University of London, το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, το London School of Economics, η Οξφόρδη και το Κέιμπριτζ σημείωσαν πάνω από 75% σε συνδυασμένα μέτρα καταστολής και συνενοχής.

Το UCL βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με 100% βαθμολογία καταστολής και τον μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων φοιτητών που σχετίζονται με την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, έχοντας καλέσει την αστυνομία για τη σύλληψη 16 φοιτητών.

Το Queen Mary University of London (92,5%), το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ (86,3%) και το London School of Economics (78,9%) κατατάχθηκαν επίσης μεταξύ των πιο κατασταλτικών ιδρυμάτων.

Ο πίνακας κατάταξης «UK University Repression League Table 2025», που αξιολογεί 139 πανεπιστήμια, εξετάζει τόσο το πώς τα πανεπιστήμια καταστέλλουν την ακτιβιστική δράση υπέρ της Γάζας όσο και τις οικονομικές ή ερευνητικές τους σχέσεις με εταιρείες όπλων που εμπλέκονται σε στρατιωτικές συγκρούσεις.

Η Caitlyn Merry, συνιδρύτρια της SI4J και Υπεύθυνη Τεχνολογίας Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Brunel, περιγράφει τα ευρήματα ως «συστηματική προσπάθεια να φιμωθεί οποιοσδήποτε υποστηρίζει τη Γάζα».