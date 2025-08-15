Έξι κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου κατηγορούνται για ακραία καταστολή της αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από την ομάδα ακτιβιστών Social Innovators for Justice (SI4J), μια οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που επικεντρώνεται στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση της συνενοχής εταιρειών και θεσμών σε αδικίες.
Το University College London (UCL), το Queen Mary University of London, το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, το London School of Economics, η Οξφόρδη και το Κέιμπριτζ σημείωσαν πάνω από 75% σε συνδυασμένα μέτρα καταστολής και συνενοχής.
Το UCL βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με 100% βαθμολογία καταστολής και τον μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων φοιτητών που σχετίζονται με την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, έχοντας καλέσει την αστυνομία για τη σύλληψη 16 φοιτητών.
Το Queen Mary University of London (92,5%), το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ (86,3%) και το London School of Economics (78,9%) κατατάχθηκαν επίσης μεταξύ των πιο κατασταλτικών ιδρυμάτων.
Ο πίνακας κατάταξης «UK University Repression League Table 2025», που αξιολογεί 139 πανεπιστήμια, εξετάζει τόσο το πώς τα πανεπιστήμια καταστέλλουν την ακτιβιστική δράση υπέρ της Γάζας όσο και τις οικονομικές ή ερευνητικές τους σχέσεις με εταιρείες όπλων που εμπλέκονται σε στρατιωτικές συγκρούσεις.
Η Caitlyn Merry, συνιδρύτρια της SI4J και Υπεύθυνη Τεχνολογίας Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Brunel, περιγράφει τα ευρήματα ως «συστηματική προσπάθεια να φιμωθεί οποιοσδήποτε υποστηρίζει τη Γάζα».
«Αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά - είναι μια κουλτούρα φόβου όπου προσωπικό και φοιτητές τιμωρούνται επειδή δείχνουν αλληλεγγύη στα θύματα κρατικής βίας», δήλωσε η Merry σε ανακοίνωση που μοιράστηκε η SI4J με το TRT World.
Η Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ και το Imperial College London εμφανίζονται επίσης κοντά στην κορυφή του πίνακα, με βαθμολογίες άνω του 65% όταν συνδυάζονται η καταστολή και η συνενοχή.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από αιτήματα ελευθερίας πληροφόρησης (FOI), μαρτυρίες φοιτητών, αρχεία διαμαρτυριών, πειθαρχικές αναφορές και αποκαλύψεις επενδύσεων.
Κάθε πανεπιστήμιο έλαβε βαθμολογία καταστολής (με βάση τον τρόπο που αντιμετώπισαν την ακτιβιστική δράση υπέρ της Παλαιστίνης) και βαθμολογία συνενοχής (με βάση τις σχέσεις τους με εταιρείες που εμπλέκονται σε πολέμους, κατοχή ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων), οι οποίες στη συνέχεια συνδυάστηκαν σε συνολική βαθμολογία.
Ο Hamza Yusuf, Παλαιστίνιος δημοσιογράφος στο Declassified, δήλωσε: «Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα έχει επωφεληθεί από μια κουλτούρα καταστολής. Ένας τομέας όπου αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό είναι τα πανεπιστήμια. Το έργο της SI4J είναι εξαιρετικά σημαντικό για να αποκαλύψει ποια ιδρύματα χρησιμοποίησαν αυτή την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας για να φιμώσουν όσους μιλούν υπέρ των καταπιεσμένων και υπέρ των καταπιεστών. Μια λογοδοσία έρχεται, και αυτά τα έγγραφα και τα αρχεία θα είναι ανεκτίμητα τότε.»
Η SI4J καλεί για επείγουσες δημόσιες έρευνες, ηθικές επενδυτικές πολιτικές και εθνικές προστασίες για ακτιβιστές εντός των πανεπιστημίων.