Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναδημοσίευσε ένα μήνυμα χρήστη στην πλατφόρμα του το Truth Social, το οποίο ανέφερε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι έτοιμη να παραχωρήσει μέρος των εδαφών της στη Ρωσία.

«Η Ουκρανία πρέπει να είναι πρόθυμη να χάσει ορισμένα εδάφη από τη Ρωσία, διαφορετικά, όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, θα συνεχίσουν να χάνουν ακόμη περισσότερα εδάφη!!» σημειώνεται στο μήνυμα που αναρτήθηκε την Κυριακή.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία πρέπει να «κάνουν παραχωρήσεις» για να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ δύο εμπόλεμων πλευρών, αν και οι δύο πλευρές δεν συμφωνήσουν να παραχωρήσουν κάτι. Διαφορετικά, αν η μία πλευρά πάρει όλα όσα θέλει, αυτό δεν είναι ειρηνευτική συμφωνία. Λέγεται παράδοση», είπε στο Fox News.

Προσδιόρισε ως βασικά εκκρεμή ζητήματα από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στο Άνκορατζ της Αλάσκας, μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, «το πού θα χαραχθούν οι εδαφικές γραμμές, ζητήματα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας και με ποιους μπορεί η Ουκρανία να συνάπτει στρατιωτικές συμμαχίες».

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι οι εδαφικές αποφάσεις ανήκουν τελικά στην Ουκρανία.

«Είναι δικό τους έδαφος. Είναι δική τους χώρα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν μια τρίωρη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών στην Αλάσκα, με τον Ρώσο Πρόεδρο να δηλώνει ότι κατέληξαν σε «κατανόηση».