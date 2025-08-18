Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναδημοσίευσε ένα μήνυμα χρήστη στην πλατφόρμα του το Truth Social, το οποίο ανέφερε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι έτοιμη να παραχωρήσει μέρος των εδαφών της στη Ρωσία.
«Η Ουκρανία πρέπει να είναι πρόθυμη να χάσει ορισμένα εδάφη από τη Ρωσία, διαφορετικά, όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, θα συνεχίσουν να χάνουν ακόμη περισσότερα εδάφη!!» σημειώνεται στο μήνυμα που αναρτήθηκε την Κυριακή.
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία πρέπει να «κάνουν παραχωρήσεις» για να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.
«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ δύο εμπόλεμων πλευρών, αν και οι δύο πλευρές δεν συμφωνήσουν να παραχωρήσουν κάτι. Διαφορετικά, αν η μία πλευρά πάρει όλα όσα θέλει, αυτό δεν είναι ειρηνευτική συμφωνία. Λέγεται παράδοση», είπε στο Fox News.
Προσδιόρισε ως βασικά εκκρεμή ζητήματα από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στο Άνκορατζ της Αλάσκας, μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, «το πού θα χαραχθούν οι εδαφικές γραμμές, ζητήματα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας και με ποιους μπορεί η Ουκρανία να συνάπτει στρατιωτικές συμμαχίες».
Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι οι εδαφικές αποφάσεις ανήκουν τελικά στην Ουκρανία.
«Είναι δικό τους έδαφος. Είναι δική τους χώρα», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν μια τρίωρη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών στην Αλάσκα, με τον Ρώσο Πρόεδρο να δηλώνει ότι κατέληξαν σε «κατανόηση».
Μετά τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε σημαντικά σημεία και ότι απομένουν μόνο δευτερεύοντα θέματα.
Συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για να συζητήσουν τις προτάσεις.
Ευρωπαίοι ηγέτες και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ θα ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες για την Ουκρανία.
Στη συνάντηση πρόκειται να παραστούν ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ο Φινλανδός Πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
Σε άλλη ανάρτηση στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ επέκρινε έντονα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι υπέστη «μεγάλη ήττα» επειδή επέτρεψε στον Πούτιν να πραγματοποιήσει μια σημαντική σύνοδο κορυφής στις ΗΠΑ.
Είπε ότι ο Πούτιν «θα ήθελε πολύ να κάνει τη συνάντηση οπουδήποτε αλλού εκτός από τις ΗΠΑ, και τα Fake News το γνωρίζουν αυτό. Ήταν ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας!».