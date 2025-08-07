منطقه‌
افزایش مرگ‌ومیر در تهران به دلیل آلودگی هوا؛ ۷۳۴۲ قربانی در سال گذشته
در سال ۱۴۰۳ مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق در پایتخت ایران، منجر به مرگ ۷۳۴۲ نفر شده است؛ آمارها همچنین افزایش روزهای ناسالم و کاهش قابل‌توجه هوای پاک در تهران را نشان می‌دهد.
آلودگی هوای تهران / عکس: AFP
12 ساعت پیش

در شرایطی که آلودگی هوا به یکی از بحران‌های جدی سلامت در کلان‌شهر تهران تبدیل شده است، معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم ایران از مرگ ۷۳۴۲ نفر در سال گذشته به دلیل مواجهه مزمن با ذرات معلق خبر داد.

این در حالی‌ است که نمایندگان مجلس ایران پیشنهاد تعطیلات زمستانی مدارس را یکی از راهکارهای کاهش آلودگی عنوان کرده‌اند.

عباس شاهسونی، معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم ایران و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با تأکید بر اینکه در هنگام تعطیلی مدارس و ادارات کاهش مستقیم آلودگی صورت نمی‌گیرد، گفت: هدف اصلی تعطیلی مدارس کاهش میزان مواجهه دانش‌آموزان با آلودگی هوا می‌باشد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ میانگین سالانه غلظت ذرات معلق در تهران به ۳۳ میکروگرم بر مترمکعب رسیده که نسبت به سال قبل از آن حدود دو میکروگرم افزایش داشته و این مسئله به طور مستقیم در افزایش آمار مرگ‌ومیر نقش داشته است.

معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم ایران با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول، اظهار داشت: از زمان تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، اقدام مؤثری برای کاهش آلودگی انجام نشده و بیشتر تغییرات به شرایط جوی مربوط بوده است.

شاهسونی خاطرنشان ساخت که در سال ۱۴۰۳، تنها ۱۵ روز در تهران کیفیت هوا مطابق با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت بوده و در ۲۳ درصد از روزهای سال هوا برای گروه‌های حساس ناسالم و در ۹ درصد برای همه گروه‌ها ناسالم گزارش شده است.

وی افزود: به‌جای تمرکز صرف بر تعطیلی مدارس، دولت باید به اجرای جدی قانون هوای پاک، خروج خودروهای فرسوده، تأمین سوخت استاندارد و کاهش منابع آلاینده توجه کند.

شاهسونی هشدار داد که بدون اقدامات ریشه‌ای، وضعیت سلامت عمومی شهروندان تهرانی در سال‌های آتی بحرانی‌تر خواهد شد.

