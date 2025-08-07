در شرایطی که آلودگی هوا به یکی از بحران‌های جدی سلامت در کلان‌شهر تهران تبدیل شده است، معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم ایران از مرگ ۷۳۴۲ نفر در سال گذشته به دلیل مواجهه مزمن با ذرات معلق خبر داد.

این در حالی‌ است که نمایندگان مجلس ایران پیشنهاد تعطیلات زمستانی مدارس را یکی از راهکارهای کاهش آلودگی عنوان کرده‌اند.

عباس شاهسونی، معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم ایران و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با تأکید بر اینکه در هنگام تعطیلی مدارس و ادارات کاهش مستقیم آلودگی صورت نمی‌گیرد، گفت: هدف اصلی تعطیلی مدارس کاهش میزان مواجهه دانش‌آموزان با آلودگی هوا می‌باشد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ میانگین سالانه غلظت ذرات معلق در تهران به ۳۳ میکروگرم بر مترمکعب رسیده که نسبت به سال قبل از آن حدود دو میکروگرم افزایش داشته و این مسئله به طور مستقیم در افزایش آمار مرگ‌ومیر نقش داشته است.

معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم ایران با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول، اظهار داشت: از زمان تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، اقدام مؤثری برای کاهش آلودگی انجام نشده و بیشتر تغییرات به شرایط جوی مربوط بوده است.