وزارت دفاع ملی ترکیه روز پنجشنبه ۲۸ آگوست در بیانیه مطبوعاتی هفتگی خود ضمن اشاره به حمایت مداوم ترکیه از حفظ وحدت و تمامیت ارضی سوریه اعلام کرد که ثبات سوریه به‌طور مستقیم با امنیت ملی ترکیه پیوند دارد و آنکارا از هر اقدامی که دمشق برای حفظ وحدت و تمامیت ارضی خود بردارد، حمایت خواهد کرد.

این بیانیه به شدت حملات اسرائیل به غزه و همچنین برخی کشورهای منطقه را محکوم کرده و بر ضرورت پاسخگویی این این دولت تأکید نموده است.

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که ثبات سوریه و امنیت ترکیه به طور مستقیم در هم تنیده است و هر اقدامی که به تحکیم وحدت و تمامیت ارضی سوریه بینجامد به صلح منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

در این بیانیه همچنین تأکید شد که از دیدگاه ترکیه، استقرار یک مدل حکمرانی متمرکز در سوریه که حق حاکمیت این کشور را حفظ کرده و از قدرت‌گیری عناصر تجزیه‌طلب جلوگیری کند، مسیر دستیابی به ثبات خواهد بود.

علاوه بر این این وزارتخانه یادآور شد که فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای با هدف افزایش ظرفیت نیروهای مسلح سوریه در چارچوب یادداشت تفاهمی که در ۱۳ آگوست امضا شد، ادامه دارد.

در ادامه بیانیه آمده است: ترکیه حمایت لازم برای ایجاد مراکز آموزشی که بر اساس درخواست‌های سوریه برنامه‌ریزی شده‌اند، ارائه خواهد داد و از هر اقدامی که دولت سوریه برای حفظ وحدت و تمامیت خود بردارد، پشتیبانی خواهد کرد.

افزون بر این وزارت دفاع ملی ترکیه تأکید کرد که آنکارا دانش و تجربه نظامی خود را در اختیار دمشق قرار می‌دهد تا توان دفاعی این کشور تقویت شود.