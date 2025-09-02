دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی، اظهار داشت: اسرائیل قوی‌ترین لابی‌ای بود که تاکنون دیده بودم، اما امروز دیگر چنین نیست؛ شگفت‌آور است.

وی افزود: پیش‌تر هیچ سیاست‌مداری نمی‌توانست علیه اسرائیل سخن بگوید و در سیاست باقی بماند، اما اکنون چهره‌هایی مانند الکساندریا اوکاسیو کورتز و متحدانش گفتمان تازه‌ای در این زمینه شکل داده‌اند.

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو»، ۵۳ درصد مردم آمریکا نگاه منفی به اسرائیل دارند؛ رقمی که در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۲ درصد بود.

ترامپ همچنین اعلام کرد: حملات ارتش اسرائیل به غزه، جایگاه این کشور در روابط عمومی و افکار عمومی جهان را تضعیف کرده است.