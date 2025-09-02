سیاست
ترامپ: نفوذ لابی اسرائیل در کنگره آمریکا کاهش یافته است
رئیس‌جمهور ایالات متحده با اشاره به تغییر نسل‌ها و افکار عمومی، اعلام کرد نفوذ لابی اسرائیل در کنگره نسبت به دو دهه پیش به طور قابل توجهی کاهش یافته و اسرائیل دیگر مانند گذشته قدرت بلامنازع در واشنگتن ندارد.
دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید / عکس : Reuters
2 سپتامبر 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی، اظهار داشت: اسرائیل قوی‌ترین لابی‌ای بود که تاکنون دیده بودم، اما امروز دیگر چنین نیست؛ شگفت‌آور است.

وی افزود: پیش‌تر هیچ سیاست‌مداری نمی‌توانست علیه اسرائیل سخن بگوید و در سیاست باقی بماند، اما اکنون چهره‌هایی مانند الکساندریا اوکاسیو کورتز و متحدانش گفتمان تازه‌ای در این زمینه شکل داده‌اند.

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی «پیو»، ۵۳ درصد مردم آمریکا نگاه منفی به اسرائیل دارند؛ رقمی که در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۲ درصد بود.

ترامپ همچنین اعلام کرد: حملات ارتش اسرائیل به غزه، جایگاه این کشور در روابط عمومی و افکار عمومی جهان را تضعیف کرده است.

وی افزود: آن‌ها شاید در جنگ پیروز شوند، اما در عرصه افکار عمومی شکست می‌خورند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که شماری از چهره‌های جریان راست آمریکا، از جمله مارجوری تیلور گرین، استیو بنن و توماس مسی، سیاست‌های اسرائیل در غزه را به چالش کشیده و حتی آن را نسل‌کشی توصیف کرده‌اند.

