لازم به ذکر است، بریتانیا، فرانسه و آلمان، روز پنجشنبه، ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، روندی را ذیل قطعنامه ۲۲۳۱، برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران آغاز کردند.

این فرایند ۳۰ روزه، فرصت می‌دهد تا درباره بازگرداندن تحریم‌ها تصمیم‌گیری کنند و در صورت عدم مخالفت، تحریم‌ها دوباره اعمال خواهد شد. اقدام سه کشور اروپایی در واکنش به اتهام نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ از سوی ایران انجام شده است.