سیاست
اروپا: مسیر دیپلماسی تنها راه‌حل پرونده هسته‌ای ایران است
سخنگوی اتحادیه اروپا با حمایت از تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تأکید کرد که تنها یک راه‌حل دیپلماتیک می‌تواند به موضوع هسته‌ای ایران پاسخ دهد.
نمای بیرونی ساختمان کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل / عکس آرشیوی: Reuters
3 سپتامبر 2025

انور الانونی، سخنگوی امور خارجه و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا، شامگاه سه‌شنبه دوم سپتامبر، در نشست خبری روزانه خود گفت: تنها راه‌حل برای موضوع هسته‌ای ایران از مسیر دیپلماسی می‌گذرد و توپ اکنون در زمین تهران است.

وی با اشاره به تلاش‌های کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، افزود: بروکسل همه تلاش خود را برای یافتن و تسهیل یک راه‌حل مذاکره‌شده به کار خواهد گرفت.

الانونی همچنین اظهار داشت که طرف‌های مذاکره تنها ۳۰ روز فرصت دارند تا پیش از آغاز روند بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به توافقی دست یابند.

لازم به ذکر است، بریتانیا، فرانسه و آلمان، روز پنجشنبه، ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، روندی را ذیل قطعنامه ۲۲۳۱، برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران آغاز کردند.

این فرایند ۳۰ روزه، فرصت می‌دهد تا درباره بازگرداندن تحریم‌ها تصمیم‌گیری کنند و در صورت عدم مخالفت، تحریم‌ها دوباره اعمال خواهد شد. اقدام سه کشور اروپایی در واکنش به اتهام نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ از سوی ایران انجام شده است.

