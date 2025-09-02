کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز سهشنبه با قطار به پکن رسید تا در رژهای نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم حضور یابد. این رژه با مشارکت رهبران چین و روسیه برگزار میشود. این نخستین بار است که طی ۱۴ سال حکومت کیم جونگ اون، کیم به همراه شی جین پینگ، رئیسجمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در یک محل گرد هم میآیند.
کیم جونگ اون درباره این سفر گفت: از سفر به چین خرسندم و از شی جینپینگ و دولت او برای میزبانی صمیمانه تشکر میکنم.
خبرگزاری دولتی چین، شینهوا، تصویری از رهبر کره شمالی با کت و شلوار مشکی و کراوات قرمز منتشر کرد که از قطار پیاده میشود و لبخند بر لب دارد.
در گزارش سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی آمده است کیم ممکن است در رژه روز چهارشنبه در میدان تیانآنمن چین در کنار شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین حضور یابد و جلسات دوجانبه با رهبران چین و روسیه برگزار کند. این اقدام بخشی از تلاشهای کیم برای گسترش روابط دیپلماتیک است.
سفر کیم به چین نخستین سفر او به این کشور از سال ۲۰۱۹ و پنجمین سفر او پس از به قدرت رسیدن است. پوتین نیز روز یکشنبه وارد چین شد تا در اجلاس سازمان همکاری شانگهای و رژه پکن شرکت کند. یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، درباره احتمال دیدار پوتین و کیم گفت: این دیدار در حال بررسی است.