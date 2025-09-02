کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز سه‌شنبه با قطار به پکن رسید تا در رژه‌ای نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم حضور یابد. این رژه با مشارکت رهبران چین و روسیه برگزار می‌شود. این نخستین بار است که طی ۱۴ سال حکومت کیم جونگ اون، کیم به همراه شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در یک محل گرد هم می‌آیند.

کیم جونگ اون درباره این سفر گفت: از سفر به چین خرسندم و از شی جین‌پینگ و دولت او برای میزبانی صمیمانه تشکر می‌کنم.

خبرگزاری دولتی چین، شین‌هوا، تصویری از رهبر کره شمالی با کت و شلوار مشکی و کراوات قرمز منتشر کرد که از قطار پیاده می‌شود و لبخند بر لب دارد.