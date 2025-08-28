یک دیپلمات اروپایی مطلع اعلام کرد که فعال کردن مکانیسم ماشه به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان آماده تعامل با تهران در هفتههای منتهی به اجرایی شدن احتمالی تحریمهای سازمان ملل هستند.
این دیپلمات در توضیح دیدار هیأتهای دیپلماتیک سه کشور اروپایی با ایران در ژنو گفت: فعال کردن روند اسنپبک به معنای خاتمه مذاکرات دیپلماتیک نیست و کشورهای اروپایی در تلاشند تعامل خود با ایران را ادامه دهند.
دیپلمات اروپایی دیگری در گفتوگو با آکسیوس تأکید کرد که رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا معتقدند ایران سالهاست تعهدات خود تحت توافق هستهای ۲۰۱۵ را نقض کرده و تاکنون هیچ گام مشخصی برای اصلاح وضعیت برداشته نشده است.
منابع آکسیوس همچنین مدعی شدند که وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، اعلام کردهاند که روز پنجشنبه مکانیسم ماشه علیه ایران فعال خواهد شد.
به گزارش آکسیوس، روند فعالسازی اسنپبک ۳۰ روز طول میکشد و اروپاییها قصد دارند این فرآیند را پیش از آغاز ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر به پایان برسانند.
در همین حال، معاون وزیر امور خارجه ایران شامگاه چهارشنبه اظهار داشت: اروپاییها یک ماه پیش ایده تمدید تحریمها را مطرح کرده بودند، اما ما یادآوری کردیم که صلاحیت این موضوع در شورای امنیت است و هر تصمیمی باید در همان چارچوب گرفته شود.