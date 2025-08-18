رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر ایران، با اشاره به تحولات پرتنش در منطقه تصریح کرد: امکان وقوع جنگ جدید وجود دارد و شاید پس از آن دیگر جنگی روی ندهد.

وی با تأکید بر اینکه شرایط فعلی به معنای آتش‌بس نیست، خاطرنشان کرد: اکنون در وضعیت جنگ هستیم و هر لحظه احتمال فروپاشی آن وجود دارد.

صفوی با انتقاد از رویکرد آمریکا و اسرائیل که صلح را تنها از مسیر قدرت می‌دانند گفت: ایران نیز باید به سطح بالایی از قدرت برسد.

او تأکید کرد: ما نظامیان همواره بدترین سناریوها را طراحی کرده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم.