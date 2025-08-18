منطقه‌
مشاور عالی رهبر ایران: احتمال وقوع جنگ جدید وجود دارد
دستیار و مشاور عالی رهبر ایران با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی منطقه هشدار داد که باید برای بدترین سناریوها آماده بود و توانمندی‌های ایران در همه حوزه‌ها ارتقا یابد.
رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر ایران، با اشاره به تحولات پرتنش در منطقه تصریح کرد: امکان وقوع جنگ جدید وجود دارد و شاید پس از آن دیگر جنگی روی ندهد.

وی با تأکید بر اینکه شرایط فعلی به معنای آتش‌بس نیست، خاطرنشان کرد: اکنون در وضعیت جنگ هستیم و هر لحظه احتمال فروپاشی آن وجود دارد.

صفوی با انتقاد از رویکرد آمریکا و اسرائیل که صلح را تنها از مسیر قدرت می‌دانند گفت: ایران نیز باید به سطح بالایی از قدرت برسد.

او تأکید کرد: ما نظامیان همواره بدترین سناریوها را طراحی کرده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی با اشاره به‌ضرورت تقویت توان دفاعی و تهاجمی کشور افزود: باید منظومه راهبردی ایران در حوزه‌های دیپلماسی، رسانه، فضای سایبری، قدرت موشکی و پهپادی ارتقا یابد. بهترین شیوه دفاع، حمله است.

صفوی در پایان عنوان کرد که هر کس خواهان صلح است باید برای جنگ آماده باشد و ایران نیز باید بر همین مبنا قدرت ملی خود را بیش‌ازپیش تقویت کند.

