به گزارش رویترز و به نقل از سه دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات غربی، مذاکرات اخیر تروئیکای اروپایی با ایران نتوانسته است به تعهدات ملموس و قابل اتکا از سوی تهران منجر شود؛ با این حال آن‌ها معتقدند که همچنان در هفته‌های آینده فضا برای ادامه گفت‌وگوها وجود دارد.

به گفته این منابع، بریتانیا، فرانسه و آلمان تصمیم گرفته که روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را آغاز کنند؛ اقدامی که ممکن است از امروز رسماً آغاز شود.

این روند به دلیل آنچه نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ توسط ایران خوانده می‌شود، در دستور کار قرار گرفته است.

نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان سه‌شنبه گذشته با هیأتی از ایران دیدار کردند تا در فرصت باقی‌مانده پیش از اواسط اکتبر، تلاش جدیدی برای احیای دیپلماسی هسته‌ای انجام دهند.

بر اساس توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران لغو شده بود، اما سه کشور اروپایی در تلاش‌اند پیش از پایان مهلت قانونی، امکان بازگرداندن آن‌ها را حفظ کنند.