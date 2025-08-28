منطقه‌
اروپا در آستانه فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران
بر اساس اظهارات چهار دیپلمات غربی، تروئیکای اروپایی احتمالاً طی امروز روند مکانیسم ماشه را آغاز کند، هرچند امیدوار هست که تهران ظرف ۳۰ روز آینده تعهداتی درباره برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد تا مانع از اجرای کامل این روند شود.
سران کشورهای موسوم به تروئیکای اروپایی / عکس: Reuters
28 اوت 2025

به گزارش رویترز و به نقل از سه دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات غربی، مذاکرات اخیر تروئیکای اروپایی با ایران نتوانسته است به تعهدات ملموس و قابل اتکا از سوی تهران منجر شود؛ با این حال آن‌ها معتقدند که همچنان در هفته‌های آینده فضا برای ادامه گفت‌وگوها وجود دارد.

به گفته این منابع، بریتانیا، فرانسه و آلمان تصمیم گرفته که روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را آغاز کنند؛ اقدامی که ممکن است از امروز رسماً آغاز شود.

این روند به دلیل آنچه نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ توسط ایران خوانده می‌شود، در دستور کار قرار گرفته است.

نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان سه‌شنبه گذشته با هیأتی از ایران دیدار کردند تا در فرصت باقی‌مانده پیش از اواسط اکتبر، تلاش جدیدی برای احیای دیپلماسی هسته‌ای انجام دهند.

بر اساس توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران لغو شده بود، اما سه کشور اروپایی در تلاش‌اند پیش از پایان مهلت قانونی، امکان بازگرداندن آن‌ها را حفظ کنند.

طبق فرآیند سازمان ملل، اجرای مکانیسم ماشه ۳۰ روز به طول خواهد انجامید و پس از آن، تحریم‌هایی در حوزه‌های مالی، بانکی، نفت و گاز و همچنین بخش دفاعی ایران دوباره برقرار خواهند شد.

یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: مذاکرات واقعی زمانی آغاز خواهد شد که نامه مربوطه به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شود.

به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان نیز اعلام کرده است که فعال کردن مکانیسم ماشه همچنان یکی از گزینه‌های تروئیکای اروپایی می‌باشد؛ وزارت امور خارجه بریتانیا و فرانسه اما هنوز واکنشی به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این باره نشان نداده‌اند.

