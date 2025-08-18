دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در آستانه دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و شماری از رهبران اروپایی در کاخ سفید، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال مواضع خود درباره جنگ اوکراین را تشریح کرد.
ترامپ با اشاره به اینکه امروز میزبان بیشترین تعداد رهبران اروپایی در کاخ سفید خواهد بود، این نشست را گامی مهم در مسیر مذاکرات صلح توصیف کرد و گفت در جریان گفتوگوها موضوعات کلیدی درباره آینده اوکراین موردبررسی قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهور آمریکا در سخنان خود بار دیگر مدعی شد که کریمه در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما بدون شلیک حتی یک گلوله به روسیه واگذار شده و بازپسگیری آن دیگر امکانپذیر نیست. او همچنین تصریح کرد که بحث عضویت اوکراین در ناتو نیز از دستور کار خارج شده است.
ترامپ در پیامی مستقیم به زلنسکی اظهار داشت: او میتواند هر لحظه بخواهد، این جنگ را پایان دهد یا ادامه دهد.
این موضعگیری جدید در شرایطی مطرح میشود که جنگ اوکراین وارد سومین سال خود شده و همچنان فشارهای سیاسی و اقتصادی بر اروپا و آمریکا ادامه دارد.
کارشناسان معتقدند اظهارات ترامپ میتواند نشاندهنده جهتگیری تازه واشنگتن در قبال بحران اوکراین باشد؛ جهتگیریای که هم بر مذاکرات صلح با روسیه تأکید دارد و هم از محدودیتهای حمایت نظامی غرب از کییف حکایت میکند.