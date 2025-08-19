دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه ۱۸ آگوست، میزبان ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود و رهبران اروپایی در کاخ سفید بود تا در نشستی چندساعته، راهکارهایی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین بررسی شود.

پیش از آغاز مذاکرات پشت درهای بسته، ترامپ و زلنسکی در اظهاراتی کوتاه نسبت به دستیابی به نتایج مثبت ابراز خوش‌بینی کردند.

ترامپ در سخنان خود بر تمایل ایالات متحده به ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین تأکید کرد و گفت: امروز در این باره گفت‌وگو خواهیم کرد، اما ما امنیت و حمایت بسیار خوبی به اوکراین خواهیم داد.

وی بیان داشت: رهبران اروپایی هم که اینجا هستند، تمایل مشابهی دارند و خواهان ارائه حمایت‌اند؛ فکر می‌کنم بسیار مهم است که این توافق نهایی شود.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین احتمال اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین به عنوان بخشی از این تضمین‌ها را رد نکرد و افزود: شاید بعدتر به این موضوع پاسخ بدهیم.

از سوی دیگر، زلنسکی ضمن قدردانی از تلاش‌های ترامپ برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، از آمادگی خود برای مشارکت در نشست سه‌جانبه با رؤسای جمهور آمریکا و روسیه خبر داد و گفت: ما آماده نشست سه‌جانبه هستیم، همان‌طور که رئیس‌جمهور ترامپ گفت، این نشانه خوبی است.

همچنین، به گزارش فایننشال تایمز، اوکراین در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی، پیشنهاد قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار به آمریکا ارائه کرده است.