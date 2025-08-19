سیاست
3 دقیقه خواندن
مذاکرات سرنوشت‌ساز برای پایان جنگ روسیه و اوکراین در کاخ سفید برگزار شد
رئیس‌جمهور آمریکا میزبان ولودیمیر زلنسکی و رهبران اروپایی در کاخ سفید بود؛ طرفین در این نشست چندساعته درباره تضمین‌های امنیتی و راهکارهای صلح برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین رایزنی کردند.
مذاکرات سرنوشت‌ساز برای پایان جنگ روسیه و اوکراین در کاخ سفید برگزار شد
برگزاری مذاکرات صلح اوکراین با حضور ولودیمیر زلنسکی و رهبران اروپایی در کاخ سفید / عکس: AP
10 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه ۱۸ آگوست، میزبان ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود و رهبران اروپایی در کاخ سفید بود تا در نشستی چندساعته، راهکارهایی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین بررسی شود.

پیش از آغاز مذاکرات پشت درهای بسته، ترامپ و زلنسکی در اظهاراتی کوتاه نسبت به دستیابی به نتایج مثبت ابراز خوش‌بینی کردند.

ترامپ در سخنان خود بر تمایل ایالات متحده به ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین تأکید کرد و گفت: امروز در این باره گفت‌وگو خواهیم کرد، اما ما امنیت و حمایت بسیار خوبی به اوکراین خواهیم داد.

وی بیان داشت: رهبران اروپایی هم که اینجا هستند، تمایل مشابهی دارند و خواهان ارائه حمایت‌اند؛ فکر می‌کنم بسیار مهم است که این توافق نهایی شود.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین احتمال اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین به عنوان بخشی از این تضمین‌ها را رد نکرد و افزود: شاید بعدتر به این موضوع پاسخ بدهیم.

از سوی دیگر، زلنسکی ضمن قدردانی از تلاش‌های ترامپ برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، از آمادگی خود برای مشارکت در نشست سه‌جانبه با رؤسای جمهور آمریکا و روسیه خبر داد و گفت: ما آماده نشست سه‌جانبه هستیم، همان‌طور که رئیس‌جمهور ترامپ گفت، این نشانه خوبی است.

همچنین، به گزارش فایننشال تایمز، اوکراین در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی، پیشنهاد قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار به آمریکا ارائه کرده است.

مطالب پیشنهادی
مرتبطTRT Global - ترامپ به زلنسکی: از کریمه و عضویت در ناتو صرف‌نظر کنید

رهبران اروپایی حاضر در این نشست شامل کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا و الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند بودند. مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز در مذاکرات حضور داشت.

ترامپ نشست احتمالی سه‌جانبه بین اوکراین و روسیه را گام بعدی در روند تلاش‌های خود برای پایان دادن به جنگ روسیه پس از دیدار اخیرش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا توصیف کرد و اعلام کرد که پیش از این نشست، به صورت غیرمستقیم با پوتین صحبت کرده و پس از پایان مذاکرات با زلنسکی و رهبران اروپایی، تلفنی با رئیس‌جمهور روسیه گفت‌وگو خواهد کرد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره پایان حمایت آمریکا از اوکراین، تأکید کرد: نه، این پایان مسیر نیست، انسان‌ها کشته می‌شوند و ما می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم؛ بنابراین نمی‌گویم پایان راه است، فکر می‌کنم شانس خوبی برای تحقق این هدف داریم.

این نشست با هدف دستیابی به توافقی جامع برای تضمین امنیت اوکراین و ایجاد زمینه‌ای برای صلح پایدار در منطقه برگزار شد و نشان‌دهنده تلاش‌های بین‌المللی برای خاتمه دادن به یک بحران طولانی و خونین است.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us