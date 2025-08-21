موضوع نوع ارتباط حزب الله لبنان با دولت مرکزی این کشور همواره از موارد بحث‌برانگیز سیاست داخلی لبنان بوده است که تاثیرات آن فرای مرزهای سیاسی این کشور بوده و بر معادلات منطقه‌ای نیز تاثیرات عمده‌ای داشته است. یکی از این موارد بحث‌برانگیز که ما‌ه‌هاست مهمترین موضوع سیاست داخلی لبنان است؛ مسئله خلع سلاح حزب‌الله است. برا اساس طرحی که آمریکا در ۱۹ ژوئن به بیروت ارائه کرد این کشور خواستار تمرکز همه سلاح‌ها در دست دولت مرکزی گشت. متعاقب آن، شورای وزیران لبنان در ۵ آگوست به ارتش مأموریت داد تا برای جمع‌آوری سلاح‌ها تا پایان سال برنامه‌ای تهیه کند.

این تصمیم واکنش شدید حزب‌الله را به دنبال داشت. چنان که نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، همان روز اعلام کرد که این گروه در شرایطی که حملات اسرائیل ادامه دارد، هرگز از توان دفاعی خود صرف‌نظر نخواهد کرد. دو روز بعد نیز حزب‌الله در بیانیه‌ای هشدار داد که اجرای تصمیم دولت مرکزی، لبنان را از سلاح مقاومت محروم و کشور را در برابر اسرائیل آسیب‌پذیر خواهد کرد.

باوجود این مخالفت‌ها، کابینه لبنان در ۷ آگوست تصمیم نهایی خود را برای انحصار کامل سلاح‌ها در دست دولت تصویب کرد؛ تصمیمی که به ترک جلسه از سوی وزرای شیعه انجامید. پل مورکوس، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان، نیز پس از نشست کابینه اعلام کرد که هدف دولت از این تصمیمات، تثبیت ثبات داخلی، تقویت اقتدار دولت و بازسازی کشور است. او افزود: توافق کرده‌ایم که همه سلاح‌ها، از جمله سلاح حزب‌الله، تحت کنترل دولت قرار گیرد و ارتش در مرزها مستقر شود.

در آخرین اظهارنظرها جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان داشت که موضوع خلع سلاح حزب‌الله، یک مسئله کاملاً داخلی است و رسیدگی به آن بر عهده نهادهای قانونی و دولتی خواهد بود. وی درباره پیشنهاد آمریکا برای خلع سلاح حزب‌الله نیز توضیح داد که لبنان ملاحظات خود را به این طرح افزوده و اکنون این سند ماهیتاً یک سند لبنانی است.

طوبی ییلدیز، کارشناس بنیاد مطالعات ترکیه در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی بیان داشت که موضوع سلاح‌های حزب‌الله در سیاست لبنان موضوع تازه‌ای نیست. پس از توافق طائف در سال ۱۹۹۰ و به‌ویژه بعد از جنگ ۲۰۰۶ میان اسرائیل و حزب‌الله، موضوع سلاح‌های حزب‌الله به محور اصلی سیاست داخلی لبنان تبدیل شد. چنان که بر اساس تصمیمی که در پایان جنگ ۲۰۰۶ گرفته شد، مقرر شد که به هیچ وجه سلاح‌های حزب‌الله در جنوب لبنان وجود نداشته باشد. همچنین پذیرفته شد که اسرائیل به پشت خط آبی عقب‌نشینی کند. اما هیچ‌یک از طرفین به این تصمیم پایبند نماندند. حزب‌الله در گذر زمان بیش از پیش قدرت گرفت و از نظر نظامی موقعیت خود را مستحکم‌تر کرد. اما در شرایط فعلی، تصمیم اتخاذشده تنها به جنوب لبنان محدود نمی‌شود، بلکه شامل کل کشور است و این مسئله شکاف جدی در سیاست لبنان ایجاد کرده است.