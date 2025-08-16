سیاست
نعیم قاسم: خلع سلاح حزب‌الله به معنای آغاز بحران در لبنان است
دبیرکل حزب‌الله لبنان با انتقاد از تصمیم دولت برای خلع سلاح این گروه، آن را اجرای دستورات آمریکا و اسرائیل خواند.
نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان / عکس: Reuters
16 اوت 2025

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، با انتقاد از تصمیم اخیر دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه، آن را اجرای دستورات آمریکا و اسرائیل خواند و گفت که حزب‌الله در صورت تلاش دولت برای اجرای این طرح، به رویارویی آشکار تن خواهد داد.

شورای وزیران لبنان هفته گذشته تصویب کرد که ارتش موظف است برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله تهیه کرده و تا پایان سال آن را اجرا کند.

قاسم در سخنرانی تلویزیونی اخیر خود این تصمیم را خطرناک خواند و گفت: این اقدام، لبنان را در معرض بحران بزرگی قرار می‌دهد و سلاح‌های دفاعی مقاومت و لبنان را در برابر تجاوز از بین می‌برد.

وی اظهار داشت: دولت لبنان، تصمیم آمریکا و اسرائیل برای نابودی مقاومت را پیاده می‌کند حتی اگر این روند به جنگ داخلی و فتنه داخلی بیانجامد.

وی گفت که حزب‌الله هرگز سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد و در صورت لزوم، علیه این پروژه اسرائیلی-آمریکایی اقدام خواهد کرد.

دبیرکل حزب‌الله، دولت بیروت را مسئول هرگونه «فتنه داخلی» دانست و با رد برگزاری اعتراضات فعلی، گفت هنوز امکان گفت‌وگو با دولت وجود دارد، اما در صورت لزوم، اعتراضات آغاز خواهد شد.

وی همچنین از ایران به‌خاطر حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی از حزب‌الله قدردانی کرد.

