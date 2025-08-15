سیاست
1 دقیقه خواندن
یک سرباز اسرائیلی در شمال این کشور خودکشی کرد
یک سرباز اسرائیلی که گفته می‌شود پیش‌تر در حملات غزه حضور داشته، در شمال این کشور خودکشی کرد.
یک سرباز اسرائیلی در شمال این کشور خودکشی کرد
سربازان ارتش اسرائیل / عکس: AA
15 اوت 2025

بر اساس بیانیه رسمی ارتش اسرائیل، یک سرباز اسرائیلی، که یک افسر ذخیره ۲۸ ساله متولد طبریه بود، در شمال این کشور خودکشی کرد؛ ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.

روزنامه اسرائیلی گزارش داده است که این سرباز پیش‌تر در عملیات‌های ارتش اسرائیل در غزه شرکت کرده بود.

به گفته رسانه‌های اسرائیل، این پانزدهمین مورد خودکشی در ارتش اسرائیل طی سال جاری به شمار می‌رود.

مطالب پیشنهادی

خبر خودکشی‌های منتشر شده در رسانه‌های اسرائیل همچنان بازتاب گسترده‌ای دارد و مقامات ارتش از ارائه جزئیات درباره افزایش شمار خودکشی‌ها خودداری می‌کنند.

ارتش اسرائیل پیش‌تر برنامه‌های حمایتی روان‌شناختی برای سربازانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند، راه‌اندازی کرده است تا از پیامدهای احتمالی جلوگیری کند.

مرتبطTRT Global - اسرائیل بار دیگر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us