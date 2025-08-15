بر اساس بیانیه رسمی ارتش اسرائیل، یک سرباز اسرائیلی، که یک افسر ذخیره ۲۸ ساله متولد طبریه بود، در شمال این کشور خودکشی کرد؛ ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.

روزنامه اسرائیلی گزارش داده است که این سرباز پیش‌تر در عملیات‌های ارتش اسرائیل در غزه شرکت کرده بود.

به گفته رسانه‌های اسرائیل، این پانزدهمین مورد خودکشی در ارتش اسرائیل طی سال جاری به شمار می‌رود.