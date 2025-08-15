15 اوت 2025
بر اساس بیانیه رسمی ارتش اسرائیل، یک سرباز اسرائیلی، که یک افسر ذخیره ۲۸ ساله متولد طبریه بود، در شمال این کشور خودکشی کرد؛ ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.
روزنامه اسرائیلی گزارش داده است که این سرباز پیشتر در عملیاتهای ارتش اسرائیل در غزه شرکت کرده بود.
به گفته رسانههای اسرائیل، این پانزدهمین مورد خودکشی در ارتش اسرائیل طی سال جاری به شمار میرود.
خبر خودکشیهای منتشر شده در رسانههای اسرائیل همچنان بازتاب گستردهای دارد و مقامات ارتش از ارائه جزئیات درباره افزایش شمار خودکشیها خودداری میکنند.
ارتش اسرائیل پیشتر برنامههای حمایتی روانشناختی برای سربازانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند، راهاندازی کرده است تا از پیامدهای احتمالی جلوگیری کند.
