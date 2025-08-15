منطقه‌
اسرائیل بار دیگر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد
رئیس ستاد ارتش اسرائیل با تهدید به تکرار حملات علیه ایران، تاکید کرد که نیروهای این کشور آماده اجرای عملیات در صورت نیاز هستند.
ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل / عکس: Reuters
15 اوت 2025

ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه مدعی شد که اسرائیل در صورت نیاز، قادر است بار دیگر به ایران حمله کند.

به گزارش روزنامه اسرائیلی، زامیر در یک مراسم نظامی در پایگاه گلیلوت در تل‌آویو اظهار داشت که نیروهای اسرائیل آماده‌اند در صورت لزوم، دوباره عملیات نظامی علیه ایران را انجام دهند.

این اظهارات تنها یک روز پس از انتقاد علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، مطرح شد.

لاریجانی در دیدار با مقامات لبنانی در بیروت، اسرائیل را «حیوانی درنده» توصیف و تاکید کرد که حزب‌الله در مقابل این اقدامات ایستاده است.

رئیس ستاد ارتش اسرائیل همچنین مدعی شد که نیروهای این کشور پیش‌تر ایران و نیروهای مورد حمایت آن در منطقه، از جمله حزب‌الله در لبنان و حوثی‌های یمن، را هدف قرار داده‌اند و افزود: در صورت لزوم آماده تکرار حملات هستیم.

زامیر در ادامه، درگیری‌های اسرائیل و ایران در ژوئن گذشته که ۱۲ روز طول کشید را «یک جنگ پیشگیرانه برای از بین بردن تهدیدات موجود قبل از تبدیل شدن آن به خطر واقعی» توصیف کرد.

در جریان حملات ۱۳ ژوئن اسرائیل به ایران، تاسیسات هسته‌ای در شهرهای مختلف و همچنین فرماندهان نظامی ایران هدف قرار گرفت.

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در مجموع ۶۰۶ غیرنظامی کشته و ۵ هزار و ۳۳۲ نفر زخمی شده‌اند، در حالی که دفتر نخست‌وزیری اسرائیل از ۲۸ کشته و ۱,۲۷۲ زخمی در این کشور خبر داد.

ایالات متحده با حمایت آشکارا از اسرائیل، در ۲۲ ژوئن حملاتی را به تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان انجام داد. در پاسخ، ایران در ۲۳ ژوئن پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر را هدف قرار داد. در نهایت، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۴ ژوئن از برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل خبر داد.

