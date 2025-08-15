زامیر در ادامه، درگیری‌های اسرائیل و ایران در ژوئن گذشته که ۱۲ روز طول کشید را «یک جنگ پیشگیرانه برای از بین بردن تهدیدات موجود قبل از تبدیل شدن آن به خطر واقعی» توصیف کرد.

در جریان حملات ۱۳ ژوئن اسرائیل به ایران، تاسیسات هسته‌ای در شهرهای مختلف و همچنین فرماندهان نظامی ایران هدف قرار گرفت.

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در مجموع ۶۰۶ غیرنظامی کشته و ۵ هزار و ۳۳۲ نفر زخمی شده‌اند، در حالی که دفتر نخست‌وزیری اسرائیل از ۲۸ کشته و ۱,۲۷۲ زخمی در این کشور خبر داد.

ایالات متحده با حمایت آشکارا از اسرائیل، در ۲۲ ژوئن حملاتی را به تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان انجام داد. در پاسخ، ایران در ۲۳ ژوئن پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر را هدف قرار داد. در نهایت، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۴ ژوئن از برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل خبر داد.