۲۱ کشور جهان شامل ۱۸ کشور اروپایی به‌علاوه کانادا، ژاپن و استرالیا، روز پنج‌شنبه ۲۱ آگوست، در بیانیه‌ای مشترک، تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو برای اجرای پروژه شهرک‌سازی در منطقه موسوم به E1 در کرانه باختری اشغالی را محکوم کردند.

بریتانیا در واکنش به این موضوع، سفیر اسرائیل در لندن را احضار کرد و نگرانی جدی خود را نسبت به این پروژه ابراز داشت؛ وزارت امور خارجه بریتانیا این اقدام را تهدید مستقیم علیه صلح منطقه‌ای خواند.

لازم به ذکر است، طرح مورد نظر شامل ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی در قدس شرقی است که شمال کرانه باختری را از جنوب آن جدا می‌کند.

اجرای این طرح می‌تواند ارتباط جغرافیایی مناطق فلسطینی را از بین برده و در عمل تشکیل یک کشور مستقل و یکپارچه فلسطینی با پایتختی قدس شرقی را ناممکن سازد.

مقامات فلسطین به‌شدت این تصمیم را محکوم و آن را تکه‌تکه کردن اراضی اشغالی و تبدیل شهرها و روستاهای فلسطینی به زندان‌های جداگانه توصیف کردند.

وزارت امور خارجه فلسطین تأکید کرد که این اقدام اسرائیل به معنای رسمیت بخشیدن به سیاست اشغالگری و کوچاندن اجباری است و جامعه جهانی باید برای توقف آن وارد عمل شود.