رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در بازگشت از اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین در گفت‌وگو با خبرنگاران، جزئیات سفر خود و دیدارهای انجام‌شده در حاشیه این اجلاس را تشریح کرد.

ایشان حضور در این اجلاس را نشانه اهمیت روابط با کشورهای آسیایی و تقویت همکاری‌های چندجانبه دانست و تأکید کرد که سازمان همکاری شانگهای با جمعیتی معادل ۳.۸ میلیارد نفر و اقتصادی نزدیک به ۳۰ تریلیون دلار، امروز به بازیگری مهم در عرصه جهانی بدل شده است.

رئیس‌جمهور اردوغان روح شانگهای شامل اصول برابری، مشورت، اعتماد متقابل، احترام به تفاوت‌ها و توسعه مشترک را همسو با سیاست «دوباره آسیا» ترکیه ارزیابی کرد و گفت: ما در زمره کشورهایی قرار داریم که بیشترین تلاش را برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات در منطقه ما به کار می‌گیرند.

رئیس‌جمهور ترکیه در خصوص دیدار خود با شی جین‌پینگ، همتای چینی گفت که گفت‌وگوها در فضایی مثبت درباره روابط دوجانبه و فرصت‌های اقتصادی برگزار شد.

وی افزود که هدف آنکارا متوازن کردن روابط اقتصادی با چین است و در حوزه‌هایی چون فناوری دیجیتال، انرژی و بهداشت ظرفیت‌های مشترکی وجود دارد.

رئیس‌جمهور همچنین به دیدارهای خود با رهبران پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، روسیه و ایران اشاره کرد و گفت که در همه این نشست‌ها علاوه بر دستور کارهای دوجانبه، حملات اسرائیل علیه فلسطین نیز موردبحث قرار گرفت.

اردوغان در بخش دیگری از سخنانش به دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پرداخت و گفت که تمرکز این گفت‌وگو بر پایان‌دادن به جنگ اوکراین - روسیه از طریق صلح عادلانه و همچنین همکاری در زمینه انرژی بوده است.

وی با یادآوری مذاکرات استانبول گفت این روند باید ادامه یابد و اظهار داشت: وقتی گفتیم ممکن است ابتکاری برای تداوم روند استانبول در ترکیه شکل بگیرد، آقای پوتین گفت چرا که نه، اما هنوز آماده نیستند.

ایشان همچنین بر اهمیت کریدور غلات و تبادل اسرا تأکید کرد و گفت این موضوعات را در هر دیدار با پوتین مطرح می‌کند.

رئیس‌جمهور اردوغان تصمیم آمریکا برای لغو ویزای محمود عباس و ده‌ها مقام فلسطینی را ناسازگار با فلسفه وجودی سازمان ملل دانست و تأکید کرد که نبود نمایندگان فلسطین در مجمع‌عمومی تنها اسرائیل را خشنود خواهد کرد.

وی افزود: خاموش‌کردن صدای فلسطین درست و ممکن نیست. جنایت‌های اسرائیل هرگز فراموش نخواهد شد.

اردوغان ابراز امیدواری کرد که امسال موضوع فلسطین بر نشست مجمع‌عمومی غالب شود. وی همچنین نامه همسرش، امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه خطاب به ملانیا ترامپ درباره بحران انسانی غزه را ابتکاری مهم دانست که بعد انسانی و وجدانی تازه‌ای به دیپلماسی ترکیه درباره غزه افزوده است.