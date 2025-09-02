بارش‌های شدید روز ۳۱ آگوست، موجب رانش زمین و تخریب کامل یک روستا در سودان شده است. به‌گزارش منابع محلی، در اثر رانش زمین، تمامی ساکنان یک روستا جان خود را از دست داده‌اند و تنها یک نفر نجات یافته است. گروه شورشی که این منطقه را تحت کنترل دارد، اعلام کرده است که در این حادثه دست‌کم هزار نفر کشته شده‌اند.

عبدالوحید نور، رهبر جنبش/ارتش آزادیبخش سودان، در بیانیه‌ای گفت: طبق اطلاعات اولیه، تمامی ساکنان روستا جان خود را از دست داده‌اند و تنها یک نفر نجات یافته است. این جنبش اعلام کرده است قصد دارد اجساد قربانیان، از جمله زنان و کودکان، را از زیر آوار بیرون آورد.

فرماندار دارفور، رانش زمین را «فاجعه انسانی که فراتر از مرزهای منطقه است» توصیف کرد و از سازمان‌های بین‌المللی خواستار کمک فوری شد.