رانش زمین در سودان دست‌کم هزار کشته برجای گذاشت
رانش زمین در منطقه درافور سودان باعث جان‌باختن دست‌کم هزار نفر شد و تنها یک نفر از اهالی روستا جان سالم به در برد.
درختان بعد از رانش زمین در روستایی در سودان به زمین افتاده‌اند / عکس: AP
2 سپتامبر 2025

بارش‌های شدید روز ۳۱ آگوست، موجب رانش زمین و تخریب کامل یک روستا در سودان شده است. به‌گزارش منابع محلی، در اثر رانش زمین، تمامی ساکنان یک روستا جان خود را از دست داده‌اند و تنها یک نفر نجات یافته است. گروه شورشی که این منطقه را تحت کنترل دارد، اعلام کرده است که در این حادثه دست‌کم هزار نفر کشته شده‌اند.

عبدالوحید نور، رهبر جنبش/ارتش آزادیبخش سودان، در بیانیه‌ای گفت: طبق اطلاعات اولیه، تمامی ساکنان روستا جان خود را از دست داده‌اند و تنها یک نفر نجات یافته است. این جنبش اعلام کرده است قصد دارد اجساد قربانیان، از جمله زنان و کودکان، را از زیر آوار بیرون آورد.

فرماندار دارفور، رانش زمین را «فاجعه انسانی که فراتر از مرزهای منطقه است» توصیف کرد و از سازمان‌های بین‌المللی خواستار کمک فوری شد.

شهروندانی که در اطراف کوه‌های اطراف پناه گرفته‌اند، از جنبش آزادیبخش سودان خواسته‌اند تا کمک‌های غذایی و دارویی به آنها ارائه شود و تأکید کرده‌اند که دسترسی به دارو در این منطقه ناکافی است.

همزمان، درگیری‌ها در دارفور و شدت خشونت‌ها در مناطق مختلف سودان مانع از ارائه سریع کمک‌های بین‌المللی شده است.

