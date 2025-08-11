پاپ لئون چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان و رئیس دولت واتیکان، روز یکشنبه ۱۰ آگوست در سخنرانی هفتگی خود در میدان سن پیتر، به تحولات مهم بین‌المللی پرداخت و از توافق تاریخی برای پیشبرد روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید با ابتکار ترامپ استقبال کرد.

وی این توافق را «امیدبخش» توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که اجرای آن به برقراری صلحی پایدار و ثباتی مستحکم در قفقاز جنوبی منجر شود.

پاپ همچنین از رهبران جهان خواست برای حل همه مناقشات موجود در جهان تلاش کنند و در این مسیر گام‌های عملی بردارند.

توافق تاریخی برای پیشبرد روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان با میزبانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید به امضای الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان رسید.