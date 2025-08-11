سیاست
حمایت پاپ لئون چهاردهم از توافق بین آذربایجان و ارمنستان
رهبر کاتولیک‌های جهان و رئیس دولت واتیکان با استقبال از توافق تاریخی برای پیشبرد روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن، این اقدام را گامی مثبت در مسیر صلح پایدار و ثبات در قفقاز جنوبی توصیف کرده و برای موفقیت آن دعا کرد.
پاپ لئون چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان و رئیس دولت واتیکان / عکس: AA
11 اوت 2025

پاپ لئون چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان و رئیس دولت واتیکان، روز یکشنبه ۱۰ آگوست در سخنرانی هفتگی خود در میدان سن پیتر، به تحولات مهم بین‌المللی پرداخت و از توافق تاریخی برای پیشبرد روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید با ابتکار ترامپ استقبال کرد.

وی این توافق را «امیدبخش» توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که اجرای آن به برقراری صلحی پایدار و ثباتی مستحکم در قفقاز جنوبی منجر شود.

پاپ همچنین از رهبران جهان خواست برای حل همه مناقشات موجود در جهان تلاش کنند و در این مسیر گام‌های عملی بردارند.

توافق تاریخی برای پیشبرد روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان با میزبانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید به امضای الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان رسید.

بر اساس این توافق، دو کشور متعهد شدند اختلافات و درگیری‌ها را متوقف کرده، روابط تجاری و دیپلماتیک را آغاز کنند و به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.

مرتبطTRT Global - استقبال پاکستان از توافق برای پیشبرد روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان

 

